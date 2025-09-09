Ary Mirelle encanta ao mostrar momento carinhoso entre os dois filhos

Alerta fofura! A influenciadora Ary Mirelle compartilhou um vídeo do filho mais velho, Jorge, fazendo carinho no irmãozinho mais novo; confira

Ary Mirelle encantou o público na noite de segunda-feira, 9, ao compartilhar um novo registro dos dois filhos juntinhos. Mãe do pequeno Jorge, de 1 ano, a influenciadora digital deu à luz Joaquimno último fim de semana. Os dois são frutos de seu casamento com o cantor João Gomes.

No vídeo publicado por Ary, o primogênito do casal aparece fazendo carinho no irmão recém-nascido. "Sabe quando a gente para e pensa… ‘eu nasci pra isso’, ‘eu nasci para ser a mãe dos meus filhos’. E eu só consigo ser grata por esse presente que Deus me deu", declarou a esposa do artista na legenda.

"Jorge e Joaquim são luz na minha vida, são minha proteção, meu alicerce, minha paz. Quando algo não sair como planejado, vou lembrar que tenho eles, e tudo vai ficar bem, pois entendo esse propósito. Que eu seja boa o suficiente para criar e educar de maneira correta, que sejam grandes homens. Eu amo vocês mais que tudo nessa vida. É aquela frase de mãe: ‘eu amo tanto, que dói'", completou Ary Mirelle.

O filho caçula de João Gomes e Ary Mirelle nasceu na manhã de domingo, 7, após a influenciadora enfrentar 36 horas de trabalho de parto. Horas depois da chegada do pequeno, o casal dividiu com os fãs as primeiras fotos do bebê. Nas imagens, é possível notar a emoção dos papais com a chegada de Joaquim.

"Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu a influenciadora na legenda. Nos comentários, João Gomes exaltou a força da esposa: "Mamãe, parabéns por sua força. Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor".

Ary Mirelle com os filhos, Jorge e Joaquim - Reprodução/Instagram

João Gomes cancelou show às presas

No último sábado, 6, o cantor cancelou às pressas o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista.

"A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de forca maior", iniciaram. "A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor", continuaram.

Por fim, escreveram: "Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite".

