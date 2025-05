Amanda Kimberlly mostra momento fofo de Helena, sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly encheu as redes sociais de fofura ao mostrar Helena, sua filha com o jogador Neymar Jr, gargalhando

Amanda Kimberlly explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, ao compartilhar um vídeo encantador da filha, Helena, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com p jogador de futebol Neymar Jr.

No registro publicado nos Stories, a menina aparece sentada no chão, usando uma blusa rosa com cerejas estampadas e uma calça, e dando muitas gargalhadas. Ao dividir o momento fofo, a modelo apenas colocou um coração.

Neste último domingo, 25, Amanda mostrou Helena dando os seus primeiros passos. Em outro registro, a menina aparece olhando para a janela da sala da nova mansão: "A carinha conhecendo a casa nova", escreveu a mamãe.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar comprou um imóvel avaliado em R$ 5,5 milhões para a Amanda Kimberlly e a filha, Helena. A mansão, que fica localizada em Alphaville, região nobre na Grande São Paulo, tem 5 quartos, piscina, brinquedoteca, cozinha americana, jardim vertical e adega. Inclusive, a mansão fica no mesmo condomínio de Rafaella Santos, irmã do atleta.

Vale lembrar que o quarto antigo da herdeira de Neymar já foi criticado na internet após a modelo mostrar alguns detalhes. Isso porque, nas imagens, era possível notar um ventilador de chão, além de um adesivo na arede com o nome de Davi Lucca, primogênito de Neymar com Carol Dantas. "Tudo isso por conta de um ventilador (risos), tem ar no quarto da Helena. Fica perto da porta. Quando fica muito gelado eu gosto de manter com o ventilador pra não gripar a coitada, que militância com tudo", explicou a modelo na ocasião.

Confira:

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar - Foto: Instagram

Rafaella Santos posta foto encantadora de Helena

Rafaella Santos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto inédita de sua sobrinha e afilhada, Helena, de 10 meses, filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador de futebol Neymar Jr. Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto do momento em que encontra a menina no berço e se derreteu: "Oi, tia", escreveu a morena na legenda, acrescentando um emoji de coração. Veja a foto!

