Rafaella Santos posta foto encantadora de Helena, filha de Neymar

A influenciadora digital Rafaella Santos encantou os seguidores ao postar uma foto inédita de Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar Jr

Rafaella Santos encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar uma foto inédita de sua sobrinha e afilhada, Helena, de 10 meses, filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto do momento em que encontra a menina no berço e se derreteu: "Oi, tia", escreveu a morena na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Recentemente, Rafaella encantou ao postar fotos de todos seus sobrinhos. Além de Helena, a famosa encantou ao mostrar Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, de um aninho. Eles são filhos de Neymar com Carol Dantas e Bruna Biancardi, respectivamente. A influencer, vale lembrar, também será tia de Mel, segunda filha do jogador do Santos com a Biancardi.

Confira:

Rafaella Santos posta foto de Helena - Foto: Instagram

Gabigol perde a paciência ao ver rumores sobre a vida pessoal

O jogador de futebol Gabigol se pronunciou ao ser alvo de rumores sobre a vida pessoal. Neste final de semana, o Portal Leo Dias levantou os rumores de que ele teria se separado de Rafaella Santos, que é a irmã de Neymar Jr. Porém, o atleta veio a público para negar os boatos.

Em um post nos stories do Instagram, ele rebateu os comentários. "Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo o que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade", disse.

