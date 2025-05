Amanda Kimberlly mostra os primeiros passos da filha com Neymar na mansão; assista!

A influencer Amanda Kimberlly compartilha vídeo da filha Helena, de 10 meses, andando com a ajuda da mãe neste domingo, 25

Neste domingo, 25, a influencer Amanda Kimberlly, de 31 anos, encantou os seguidores em seu perfil no Instagram, ao mostrar a filha, Helena, de 10 meses, dando os seus primeiros passos . Isso porque a bebê, que é fruto do relacionamento dela com o jogador de futebol Neymar Jr., apareceu andando pela casa com a ajuda da mãe. O registro foi publicado nos stories.

Em outra foto, Helena aparece olhando para a janela da sala da nova mansão: "A carinha conhecendo a casa nova.", escreveu Amanda.

Confira, abaixo, os registros:

Amanda Kimberlly mostra Helena andando pela casa pic.twitter.com/ixtifBf3lp — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 25, 2025

Além de Helena, Neymar Jr. é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de um, filha dele com a namorada, Bruna Biancardi, e Mel, do mesmo relacionamento, que deverá nascer em breve.

Neymar surge ao lado de Mavie e Helena

Recentemente Neymar Jr encantou o público ao compartilhar novas fotos ao lado das filhas, Mavie e Helena. Na primeira imagem, Neymar aparece com Helena no colo dentro da casinha de brinquedo de Mavie, que esbanjou fofura ao ser clicada fazendo pose para a câmera.

Já na segunda foto, o jogador de futebol foi fotografado deitado entre as duas herdeiras enquanto elas se alimentavam com mamadeiras. Mais cedo, Neymar Jr compartilhou uma sequência de fotos das pequenas brincando juntinhas e até andando de mãos dadas. Confira!

