Neymar Jr compra mansão milionária para a filha Helena. Saiba o valor!

O jogador de futebol Neymar Jr dá uma casa de luxo para a filha Helena e a mãe dela, Amanda Kimberlly. Conheça os detalhes da mansão

O jogador de futebol Neymar Jr deu um presentão para a filha Helena, de 10 meses, e a mãe dela, a modelo Amanda Kimberlly. De acordo com o colunista Leo Dias, o atleta comprou uma mansão milionária em região de luxo para as duas morarem.

A nova casa de Helena e Amanda é avaliada em R$ 5,5 milhões e fica em Alphaville, região nobre na Grande São Paulo. A propriedade tem 5 quartos, piscina, brinquedoteca, cozinha americana, jardim vertical e adega.

Inclusive, a mansão fica no mesmo condomínio de Rafaella Santos, que é irmã de Neymar e tia de Helena. Por enquanto, as duas não se mudaram para a casa porque o local está em reforma, que ainda deve durar por mais alguns meses.

Quarto de Helena já foi alvo de críticas na internet

Recentemente, Amanda Kimberlly dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Helena, sua filha de 7 meses com o jogador de futebol Neymar Jr. No entanto, desde que mostrou a decoração do cômodo, a modelo e influenciadora digital tem recebido críticas de internautas.

Isso porque, nas imagens exibidas por Amanda, é possível notar um ventilador de chão no quartinho, além de um adesivo com o nome de Davi Lucca, primogênito de Neymar com Carol Dantas, em uma das paredes. A mãe de Helena, por sua vez, decidiu se pronunciar a respeito do assunto nas redes sociais.

Nos comentários de uma página, a modelo explicou que o cômodo da herdeira, que antes pertencia ao irmão mais velho, possui um ar condicionado na entrada. Amanda Kimberlly ainda ressaltou que os detalhes não deveriam incomodar terceiros, uma vez que ela está satisfeita com o local.

"Tudo isso por conta de um ventilador (risos), tem ar no quarto da Helena. Fica perto da porta. Quando fica muito gelado eu gosto de manter com o ventilador pra não gripar a coitada, que militância com tudo", iniciou ela.

"Aproveitando a preocupação de quem não deveria se preocupar com o assunto... O quarto era do Davi, não tirei o nome dele porque a Helena adora as cores, não terminei a decoração e optei por deixar assim, não está me incomodando, muito menos ela! Não deveria virar um incômodo para terceiros", completou.

