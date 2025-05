Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly mostram fotos das filhas juntas

Atual namorada e ex-affair de Neymar Jr, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly surpreendem com novas fotos das filhas brincando juntas

A influenciadora digital Bruna Biancardi e a modelo Amanda Kimberlly surpreenderam ao compartilharem novas fotos das filhas, Mavie e Helena, juntas. Depois do jogador de futebol Neymar Jr mostrar que reuniu as herdeiras em sua mansão em Santos, elas mostraram novos registros das meninas.

Nos stories do Instagram, Bruna mostrou o momento em que as duas estavam comendo frutas na varanda da propriedade. Logo depois, Amanda registrou o banho das irmãs após o dia de brincadeiras.

Vale lembrar que Mavie e Helena possuem idades muito próximas. Mavie está com 1 ano e 7 meses, enquanto Helena tem 10 meses de vida.

Os rumores sobre Bruna e Amanda

Esta foi a primeira vez que a atual e a ex-afffair de Neymar Jr compartilharam fotos uma da filha da outra em seus perfis nas redes sociais. Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly sempre foram discretas sobre a criação das filhas. Porém, elas já chegaram a ser alvos de boatos de que teriam uma rivalidade por causa da história delas com o atleta.

Em outubro de 2024, as duas viraram notícia por causa de supostas curtidas de Amanda em comentários alfinetando Bruna. Na época, Bruna reagiu com um desabafo: "No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso", finalizou.

Amanda se pronunciou sobre as curtidas: "O episódio da curtida: foi um grande mal entendido, que já foi resolvido (internamente) entre nós. Parem de acreditar em tudo que circula na internet, só acredite em algo quando se tiver PROVAS, ou quando os dois lados contarem a sua versão. Não criem teorias através de achismo". Além disso, ela também negou outros rumores. "Vou esclarecer alguns pontos e encerrar isso de uma vez. Nunca proibi o pai da Helena de vê-la, todas as vezes que foi solicitado uma visita, fiz questão que fosse. E sei que foi muito bem recebida, por todos, como todos já foram bem recebidos na minha casa também", afirmou.

Neymar quer que as filhas sejam criadas juntas

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas.

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra.

