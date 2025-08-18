Yudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'

Yudi Tamashiro voltou a falar sobre mudança para o Japão e revela que a família planeja arrecadar verba para viabilizar a nova fase

O apresentador Yudi Tamashiro voltou a comentar sobre a decisão de se mudar para o Japão com a família. Em um vídeo publicado neste domingo, 17, nas redes sociais, ele e a esposa, Mila Braga, revelaram que pretendem organizar um bazar para arrecadar recursos para a mudança. Além do casal e do filho, Davi, de apenas dois meses, também irão a mãe, a irmã e o cunhado do artista.

No vídeo compartilhado, ela contou a motivação por trás da decisão de vender alguns itens. "Eu sempre doo tudo. Tenho esse costume. Mas, agora, estou com o desejo de fazer um bazar", falou Mila. "As coisas mais caras! A gente está precisando de dinheiro, tem que ser verdadeiro", explicou Yudi. "Levantar uma verba!", continuou Mila.

E Mila deu mais detalhes da decisão. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas", afirmou, com Yudi ressaltando: "É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá".

O casal explicou que os móveis e eletrodomésticos ficarão com o comprador da casa, e detalhou quais itens estarão disponíveis no bazar. "Eu pensei em desapegar de algumas bolsas. Não muitas porque amo minhas bolsas. Vasos de decoração, jogos de pratos, muitas roupas, tênis, roupas de cama, jogos de panelas novos, duas bicicletas profissionais novas...", falou.

Apartamento está à venda

Antes de ir para o Japão, o apresentador Yudi Tamashiro decidiu vender seu apartamento em Alphaville, na Grande São Paulo. Recentemente, ele revelou que pediu R$ 1,3 milhão pelo apartamento, que já está reformado. "Saindo de casa hoje… a gente tá pensando em vender. Se não vender até novembro, que é o prazo que a gente acredita que sai o nosso visto, a gente vai botar para alugar também. Quem tiver interesse em morar em Alphaville… Lá em casa já está tudo mobiliado… compramos quatro puffs, trocamos o sofá, tudo de alta qualidade. O apartamento está pronto para você entrar, decorar e viver", disse ele.

E completou: "O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo. A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos".

O motivo para a mudança de país

Vale lembrar que eles estão mudando para o Japão com o intuito de exercer a fé e pregar o evangelho. "Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha irmã, o marido dela, vamos morar no Japão! Bom, eu sempre soube que um dia eu gravaria esse vídeo, que um dia eu viveria isso daqui... O meu encontro com Cristo foi através da dor... Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado", disse ele em um trecho do vídeo. Leia mais!

