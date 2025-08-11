Yudi Tamashiro decide morar no Japão com sua família. Saiba o motivo

O apresentador Yudi Tamashiro surpreende ao contar que vai mudar de país ainda em 2025 e explica o motivo da decisão radical

O apresentador Yudi Tamashiro vai mudar de país! Pai de um menino, Davi Yudi, e casado com a cantora gospel Mila, ele anunciou que a família vai morar no Japão por um tempo.

A revelação foi feita durante o programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, que será exibido na noite desta segunda-feira, 11. Na atração, Yudi contou que decidiu mudar de país para fazer uma missão evangélica.

“Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo”, conta Yudi.

Inclusive, Yudi contou que sempre quis criar seu filho no Japão. “Meu sonho sempre foi ir para lá viver e criar o meu filho. Essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração e agora vou realizar”, afirmou.

Ainda no programa, Yudi e Mila contaram que se conheceram quando eram crianças e se reencontraram na vida adulta. “Eu reencontrei o Yudi em um evento evangelístico e vi um homem transformado. O Yudi daquela época eu não voltaria nem ferrando”, disse ela. E ele completou sobre como estava a sua vida naquela época: "Eu reencontrei a Mila em um momento bem difícil da minha vida porque fazia uma semana que eu tinha perdido o meu pai".

Inclusive foi a fé que o ajudou a seguir no caminho certo. "Foi na dificuldade que eu me agarrei em Deus e comecei a me desprender das falsas amizades e falsos aplausos. Fui tratando dentro de mim a ponto de me sentir seguro e encontrar uma missão na minha vida. É isso o que eu faço hoje. Prego a palavra de Deus para as pessoas que também estão perdidas, querem encontrar um rumo na vida e se sentirem amadas", afirmou.

Mila e Yudi Tamashiro no programa 'The Noite com Danilo Gentili' - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Como Yudi ganha dinheiro?

O apresentador Yudi Tamashiro surpreendeu ao revelar qual é o valor que cobra para dar uma palestra. Ele ficou conhecido ainda na infância ao apresentar o programa infantil Bom Dia & Cia, e cresceu na frente do público. Agora, o artista é palestrante motivacional para empresas e eventos.

Em uma conversa no podcast Festa da Firma, do humorista Ceará, ele contou qual é o valor do seu cachê. "O que pagam as minhas contas são as palestras que eu dou, eu cobro de 30 a 40 mil reais. São palestras motivacionais e espirituais. Falo sobre a minha vida", disse ele.

Além disso, ele disse que ganha dinheiro como dono de empresa. "Também sou empresário. Ao longo desse tempo eu abri empreiteira no Japão", afirmou ele, que completou: "Uma empresa que contrata pessoas para trabalhar para grande empresas lá. E agora, no Sul de Portugal, também comecei a vender casas em Algarve".

A casa de Yudi Tamashiro

O apresentador Yudi Tamashiro surpreendeu ao mostrar detalhes de como é sua casa luxuosa. Ele mora com a esposa, Mila Braga, e o filho, Davi Yudi, em uma propriedade sofisticada na Grande São Paulo.

Em um post nas redes sociais, ele exibiu fotos de vários cômodos. A casa foi decorada com estilo elegante, com direito a móveis planejados em todos os ambientes, tons sóbrios e obras de arte.

Recentemente, Yudi contou de onde vem o seu dinheiro. Ele afirmou que sua principal renda são as palestras motivais que apresenta em eventos e empreendimentos.

Conheça a casa do apresentador na galeria abaixo:

