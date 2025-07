Yudi Tamashiro faz festa de aniversário para a esposa com apenas uma convidada

O apresentador Yudi Tamashiro celebrou neste domingo, 13, uma data especial: o aniversário de sua esposa, Mila Braga. Veja como foi

O apresentador Yudi Tamashiro celebrou neste domingo, 13, uma data especial: o aniversário de sua esposa, Mila Braga. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou registros da comemoração em casa, que contou com limitação de convidados por causa da saúde do filho do casal, Davi Yudi, de 1 mês de vida.

O pequeno recebeu alta recentemente após realizar uma cirurgia de hérnia inguinal encarcerada. Por isso, o casal optou por uma celebração discreta, com apenas uma convidada — a mãe de Yudi — e até o "Parabéns" foi cantado em volume baixo para não acordar o pequeno.

"Amor, este ano o seu aniversário foi diferente. Não pudemos cantar 'parabéns' alto para não acordar o Yudinho. Não saímos de casa, não recebemos visitas, só minha mãe, que já tá vacinada. Foi simples. Foi especial... essa é a nossa vida: eu cuido de você, você cuida de mim, e juntos cuidamos do nosso filho. E vovó tá aqui, segurando a onda com a gente", escreveu Yudi em seu Instagram.

Em seu perfil, Mila também deu detalhes da comemoração de seu aniversário. "Este ano não pudemos sair, viajar ou fazer festa em casa para comemorar meu aniversário, mas foi por um bem muito maior. Mesmo assim, meu marido não deixou passar em branco: comemoramos com um bom sushi (que eu comeria todo dia se pudesse), ainda mais porque na gravidez não podia comer", escreveu.

Esposa de Yudi Tamashiro falou sobre a cirurgia do filho

Ainda nos últimos dias, Mila Braga compartilhou um desabafo em sua rede social ao contar que o filho deles passaria por uma cirurgia. Chorando, a mamãe de primeira viagem apareceu em um vídeo amamentando o herdeiro.

A influenciadora digital então contou que registrou o momento para depois revê-lo após superar a situação difícil. Mila Braga então escreveu um texto falando sobre o momento complicado com o bebê; veja mais detalhes!

