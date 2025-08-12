Yudi Tamashiro abre o jogo sobre mudança para o Japão: 'Um amor pelo chamado'

O apresentador Yudi Tamashiro gravou um vídeo para dar detalhes sobre sua decisão de se mudar para o Japão ao lado de sua família; assista

Yudi Tamashiro usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 11, para falar abertamente sobre sua decisão de se mudar para o Japão com a família. O apresentador revelou que tomou a decisão de mudar de país com o intuito de exercer a fé e pregar o evangelho. Além da esposa, Mila, e do filho, Davi, de dois meses, ele também vai acompanhado da mãe, da irmã e do cunhado.

"Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha irmã, o marido dela, vamos morar no Japão! Bom, eu sempre soube que um dia eu gravaria esse vídeo, que um dia eu viveria isso daqui... O meu encontro com Cristo foi através da dor... Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado", disse ele em um trecho do vídeo,

"Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples... Bate aquela ansiedade, aquele desespero porque é tudo muito novo, é um país do outro lado do mundo, com pessoas que não falam a nossa língua, não vivem da mesma forma que a gente vive, mas que necessitam do amor de Cristo", ressaltou o artista.

Devido a mudança, Yudi contou que eles vão vender os bens que conquistaram ao longo dos anos. "Essa casa que vocês estão vendo aqui, onde conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda? Sim, está à venda. Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro", revelou .

"Estamos queimando as carroças e indo sentindo ao nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso, não que isso não seja importante... mas nada disso nos prende a lugar, a pessoas, a trabalho. Nós somos livres para viver aquilo que o senhor nos prometeu", completou o apresentador, ressaltando que eles vão compartilhar todos esses momentos com os seguidores.

Já na legenda, ele escreveu: "A grande surpresa foi revelada! Sim, nossa família está de mudança para o Japão! Essa notícia ficou guardada por muito tempo no nosso coração, mas a partir de hoje tudo é público! Nós vamos mostrar cada passo: a preparação, a mudança, a chegada e tudo será gravado, documentado e editado por mim mesmo. Essa não é só uma mudança de país. É um chamado. É uma missão. É um novo capítulo que Deus está escrevendo na nossa história".

Yudi Tamashiro faz confissão sobre paternidade

"Eu entendi que ser pai é o último nível de amadurecimento de um homem", é assim que Yudi Tamashiro define a experiência com a paternidade. Fruto do relacionamento com a cantora Mila Braga, o casal tem um filho chamado Davi Yudi, o pequeno tem um pouco mais de dois meses.

Em Especial ao Dia dos Pais, Yudi Tamashiro é um dos famosos entrevistados pela CARAS Brasil para falar sobre paternidade e família. O apresentador confessa que sua vida passou por uma grande transformação após o nascimento do filho.

"A paternidade me amadureceu de um jeito que nenhuma outra fase da vida foi capaz. Tudo que aprendi até aqui está sendo colocado em prática agora. É como se Deus tivesse me preparado por anos para esse momento e Ele usou meu filho para me mostrar isso. Em dois meses de vida, ele já enfrentou situações extremamente difíceis, como internação, icterícia e uma cirurgia com anestesia geral aos 40 dias de vida. Foram momentos intensos, que poderiam ter me desestruturado, mas que me moldaram. Deus usou esse tempo para reforçar meu coração, me fortalecer e me preparar para os desafios da vida em família. Hoje eu sou um novo homem", declara. Saiba mais!

