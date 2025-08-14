Yudi Tamashiro coloca apartamento à venda por valor impressionante

Prestes a se mudar para o Japão, Yudi Tamashiro anuncia a venda de seu apartamento na Grande São Paulo. Saiba qual é o valor

O apresentador Yudi Tamashiro decidiu vender seu apartamento em Alphaville, na Grande São Paulo, para se mudar para o Japão com a família. Nesta semana, ele colocou o local à venda e revelou o valor pedido.

Yudi pediu R$ 1,3 milhão pelo apartamento, que já está reformado. "Saindo de casa hoje… a gente tá pensando em vender. Se não vender até novembro, que é o prazo que a gente acredita que sai o nosso visto, a gente vai botar para alugar também. Quem tiver interesse em morar em Alphaville… Lá em casa já está tudo mobiliado… compramos quatro puffs, trocamos o sofá, tudo de alta qualidade. O apartamento está pronto para você entrar, decorar e viver", disse ele.

E completou: "O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo. A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos".

Inclusive, o artista comentou sobre a expectativa de se mudar para o outro lado do mundo. "Vai ser um pouco estranho. Se mudar para o Japão, lá ninguém me conhece. Eu desde de criança, desde os meus 11 anos, todo lugar que eu vou me conhecem. Agora morando lá, sou mais um no meio da multidão. Mas vai ser bom, porque é um tempo de se conhecer, de viver coisas diferentes", afirmou.

O motivo para a mudança de país

Yudi Tamashiro usou as redes sociais para falar abertamente sobre sua decisão de se mudar para o Japão com a família. O apresentador revelou que tomou a decisão de mudar de país com o intuito de exercer a fé e pregar o evangelho. Além da esposa, Mila, e do filho, Davi, de dois meses, ele também vai acompanhado da mãe, da irmã e do cunhado.

"Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha irmã, o marido dela, vamos morar no Japão! Bom, eu sempre soube que um dia eu gravaria esse vídeo, que um dia eu viveria isso daqui... O meu encontro com Cristo foi através da dor... Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado", disse ele em um trecho do vídeo,

"Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples... Bate aquela ansiedade, aquele desespero porque é tudo muito novo, é um país do outro lado do mundo, com pessoas que não falam a nossa língua, não vivem da mesma forma que a gente vive, mas que necessitam do amor de Cristo", ressaltou o artista.

Devido a mudança, Yudi contou que eles vão vender os bens que conquistaram ao longo dos anos. "Essa casa que vocês estão vendo aqui, onde conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda? Sim, está à venda. Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro", revelou .

"Estamos queimando as carroças e indo sentindo ao nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso, não que isso não seja importante... mas nada disso nos prende a lugar, a pessoas, a trabalho. Nós somos livres para viver aquilo que o senhor nos prometeu", completou o apresentador, ressaltando que eles vão compartilhar todos esses momentos com os seguidores.

