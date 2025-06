Você sabia? Alexandre Pato ajudou influenciadora em tratamento contra o câncer

O jogador Alexandre Pato se dispôs a custear tratamento de Nara Almeida contra o câncer em 2018; influenciadora faleceu aos 24 anos

O nome de Alexandre Pato ficou entre os assuntos mais comentados na última quarta-feira, 25, após o jogador de futebol informar que deseja custear o translado do corpo de Juliana Marins , brasileira falecida na Indonésia. A assessoria do SBT, onde o atleta trabalha atualmente como comentarista esportivo, confirmou a notícia.

Inicialmente, o marido de Rebeca Abravanel entrou em contato com a página 'Alfinetei', no Instagram, em busca de auxílio para tentar uma conversa direta com a família da jovem. Juliana foi encontrada sem vida na terça-feira, 24, quatro dias após seu desaparecimento em uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, Indonésia.

" Alexandre Pato entrou em contato sim com um Instagram e conseguiu conversar com a família. Essa foi a resposta que ele pediu para passar para a imprensa. Como é algo pessoal ele prefere não falar (dar entrevistas) ", informou a assessoria da emissora da família Abravanel.

A atitude solidária de Pato foi bastante elogiada por internautas nas redes sociais. Logo após a notícia viralizar, uma outra ajuda do genro de Silvio Santos (1930-2024) ocorrida no passado voltou a ser comentada pelo público.

Em 2018, Alexandre Pato se prontificou a custear o tratamento da influenciadora digital Nara Almeida, que lutava contra um câncer raro no estômago. Na época, cada dose do medicamento utilizado pela jovem custava R$ 18 mil e deveria ser tomado a cada 21 dias.

O comentarista esportivo do SBT se dispôs a pagar seis meses do tratamento da jovem, que chegou a agradecê-lo publicamente pela ajuda. Nara, no entanto, não resistiu à doença e faleceu aos 24 anos no mês seguinte ao contato com Pato.

Nara Almeida agradeceu ajuda de Alexandre Pato - Reprodução/Instagram

Família de Juliana Marins agradece voluntários

Na quarta-feira, 25, a família da brasileira Juliana Marins, que morreu quatro dias após cair de uma trilha em um vulcão, veio, por meio de uma série de publicações feitas nos Instagram, agradecer à equipe de voluntários que resgatou o corpo da jovem no Monte Rinjani.

"Somos profundamente gratos aos voluntários que, com coragem, se dispuseram a colaborar para que o processo de resgate de Juliana fosse agilizado. Estendemos nossa gratidão não apenas a eles, mas também a todos que de alguma forma contribuíram para viabilizar esse processo", declararam.

Em outra publicação, a família mostrou as mensagens enviadas aos socorristas Agam Rinjani e Tyo Survival. Eles atualizaram, em tempo real, os familiares com informações sobre o resgate; confira mais detalhes!

