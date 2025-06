Juliana Marins: Voluntário que ajudou em resgate lamenta morte da jovem

O alpinista identificado como Agam Rinjani organizou uma equipe de resgate em busca de Juliana Marins; jovem foi encontrada sem vida

A morte de Juliana Marins comoveu não só os brasileiros que acompanharam as buscas pela jovem, mas também quem participou ativamente do resgate. O corpo da moça, de apenas 26 anos, foi encontrado na manhã de terça-feira, 24, quatro dias após seu desaparecimento em uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, Indonésia.

O alpinista experiente identificado como Agam Rinjani, que se voluntariou para ajudar nas buscas, lamentou a partida precoce de Juliana. Ele, que chegou a compartilhar imagens das condições do terreno com neblina intensa e variações de temperatura, disse que 'fez o que pôde' para tentar resgatar a brasileira com vida.

" Meus sentimentos pela morte da montanhista brasileira. Não pude fazer muito, só consegui ajudar desta forma. Que suas boas ações sejam aceitas por Deus. Amém! ", escreveu Agam nas redes sociais. Ele, inclusive, tem recebido agradecimentos de internautas brasileiros por sua solidariedade.

O rapaz, que possui um profundo conhecimento da região onde Juliana Marins desapareceu, organizou uma equipe de resgate e se deslocou em direção ao local do acidente. Apesar das condições adversas, incluindo terreno escorregadio, Agam Rinjani só interrompeu as buscas após o corpo da jovem, já sem vida, ser localizado.

Família de Juliana Marins alega negligência no resgate

A família de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu ao cair durante uma trilha no vulcão na Indonésia, alegou que houve negligência no resgate da moça. Nesta quarta-feira, 25, um dia após a confirmação da morte da garota, eles escreveram na rede social que houve demora para retirá-la do local.

A moça, que estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até ser encontrada.

Após dias, Juliana Marins foi encontrada sem vida. Agora, a família da brasileira deu uma atualização sobre o resgate e deu sua opinião. Os parentes prometeram que lutarão por justiça; confira mais detalhes!

