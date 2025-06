Família de Juliana Marins agradece aos socorristas que resgataram o corpo dela

A família da brasileira Juliana Marins, que morreu aos 26 anos na Indonésia, faz forte agradecimento aos voluntários Agam e Tyo nesta quarta-feira, 25

Nesta quarta-feira, 25, a família da brasileira Juliana Marins, que morreu quatro dias após cair de uma trilha em um vulcão, veio, por meio de uma série de publicações feitas nos Instagram, agradecer à equipe de voluntários que resgatou o corpo da jovem no Monte Rinjani .

“Somos profundamente gratos aos voluntários que, com coragem, se dispuseram a colaborar para que o processo de resgate de Juliana fosse agilizado. Estendemos nossa gratidão não apenas a eles, mas também a todos que de alguma forma contribuíram para viabilizar esse processo”, declararam.

Em outra publicação, a família mostrou as mensagens enviadas aos socorristas Agam Rinjani e Tyo Survival. Eles atualizaram, em tempo real, os familiares com informações sobre o resgate.

Leia o texto na íntegra

“Queridos Agam e Tyo,

Em nome da família de Juliana Marins, queremos expressar nossa mais sincera e profunda gratidão por toda a generosidade, coragem e apoio que demonstraram ao se juntarem à equipe de resgate no Monte Rinjani.

Sabemos das condições extremamente adversas e dos grandes riscos que vocês enfrentaram. Foi graças à dedicação e à experiência de vocês que a equipe pôde finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida.

Embora o desfecho já estivesse além do nosso alcance, levamos no coração a sensação de que, se vocês tivessem conseguido chegar antes, talvez o destino pudesse ter sido outro. O gesto de vocês jamais será esquecido. Recebam todo o nosso respeito, admiração e eterna gratidão.

Com carinho,

Família de Juliana Marins”.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @resgatejulianamarins

O que aconteceu?

Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após cair da trilha do segundo maior vulcão da Indonésia. O corpo da jovem foi retirado do local a cerca de 600 metros abaixo do lugar de onde ela caiu. Quatro socorristas ficaram acampados junto ao corpo, enquanto outros três estavam a 400 metros do local.

Após ser conduzido até um posto de comando, o corpo de Juliana será levado a um hospital para ser periciado. E então, a família poderá trazê-lo ao Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BALAI TN GUNUNG RINJANI (@btn_gn_rinjani)

