Alexandre Pato se oferece para pagar translado do corpo de Juliana Marins

O jogador Alexandre Pato entrou em contato com a família de Juliana Marins para arcar os custos do translado do corpo para o Brasil

O jogador de futebol Alexandre Pato se ofereceu para pagar integralmente os custos do translado do corpo de Juliana Marins ao Brasil. A jovem de 26 anos morreu após uma queda durante a trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

"Alexandre Pato entrou em contato, sim, com um Instagram e conseguiu conversar com a família. Essa foi a resposta que ele pediu para passar para a imprensa. Como é algo pessoal, ele prefere não falar (dar entrevistas)", disse a assessoria do SBT ao jornal O Globo.

A Legislação Brasileira não prevê que o governo arque com o translado do corpo e nem com as despesas do sepultamento de brasileiros mortos no exterior. Segundo o G1, a lei 9.199/2017, que diz que "a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário".

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Alexandre Pato realiza um ato de bondade. Em 2018, o jogador ajudou a influenciadora digital Nara Almeida, que estava em tratamento contra o câncer, ao pagar seis meses de um medicamento de alto custo. A jovem, contudo, morreu pouco tempo depois.

Família de Juliana Marins alega negligência no resgate

A família de Juliana Marins alegou que houve negligência no resgate da moça. Nesta quarta-feira, 25, um dia após a confirmação da morte da garota, eles escreveram na rede social que houve demora para retirá-la do local.

A moça, que estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até ser encontrada.

"Às 14h45 aproximadamente (horário local), a equipe de rapel conseguiu terminar o içamento da maca até o topo. Às 15h começou o deslocamento da maca com Juliana até a entrada do parque (perspectiva de duração de trajeto: 8h)", escreveram. Saiba mais!

