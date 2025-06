Virginia causa tumulto e é blindada por seguranças na saída de evento em SP

Recém-separada do cantor Zé Felipe, a influencer Virginia Fonseca surge com a filha Maria Alice nos braços ao sair do Disney On Ice, em São Paulo, nesta sexta-feira, 6

Na noite desta sexta-feira, 6, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, causou tumulto ao sair do Disney On Ice, evento que acontece em São Paulo . Na ocasião, a famosa foi clicada com a primogênita, Maria Alice, de quatro anos, em seus braços, e cercada por seguranças que a blindaram durante o trajeto até o carro. Recém-separada do cantor Zé Felipe, de 27, ela evitou falar com a imprensa no local.

Fim do casamento

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Juntos há cinco anos, eles afirmaram, em comunicado publicado nas redes sociais, que continuarão próximos para criar os filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses.

O cantor, inclusive, já se mudou da mansão onde morava com a família, vizinha à nova casa. Recentemente, o casal negou que a separação tenha sido por traição e que teria sido uma estratégia de marketing para alavancar as músicas de Zé ou a Wepink, marca de beleza de Virginia.

SBT esclarece motivo de nova regra na plateia do programa de Virginia

Nesta sexta-feira, 6, a área de comunicação do SBT informou o verdadeiro motivo para a proibição do uso de aparelhos celular pela plateia do programa Sabadou, da emissora.

Segundo comunicado à imprensa, o SBT informou que esta foi uma decisão tomada pelo departamento de plateias para evitar atraso na gravação. Com isso, a mensagem encerrou os rumores de que teria sido um pedido da influencer após sua separação. Confira!

