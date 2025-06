SBT revela motivo de nova regra na plateia do programa de Virginia Fonseca

SBT emite comunicado oficial após rumores envolvendo proibição para as pessoas da plateia do programa de Virginia Fonseca

A área de comunicação do SBT colocou um ponto final nos rumores sobre as novas regras da plateia do programa Sabadou, que é comandado pela influenciadora digital Virginia Fonseca. Na noite desta sexta-feira, 6, a emissora informou o verdadeiro motivo para o celular ter sido proibido dentro do estúdio.

De acordo com o comunicado à imprensa, o SBT informou que foi uma decisão tomada pelo departamento de plateias com o objetivo de evitar atraso na gravação. Portanto, esta mensagem encerrou os rumores de que teria sido um pedido da influencer após sua separação.

"Ao contrário do que vem sendo publicado nas redes sociais, “Não é Verdade” que Virginia Fonseca e a direção do programa Sabadou com Virginia proibiram o uso de celulares durante as gravações. A decisão foi do departamento de plateias para evitar atrasos nas gravações dos programas", informaram.

Durante o programa Fofocalizando desta sexta-feira, o colunista Leo Dias também leu um comunicado oficial do diretor do programa Sabadou sobre a nova regra da atração para a plateia. "O departamento de plateia do SBT decidiu fazer isso. Na Globo é assim, algo que já é feito no ‘Domingo Legal’ e também no ‘PSS’ (Programa Silvio Santos). Será feito, a partir de agora, no ‘The Noite’ e no ‘Sabadou’ com a Virginia. Porque foi notado que a plateia estava dispersa. Tinha gente que vinha ao ‘Sabadou’ só para tentar fazer conteúdos e não para interagir ou fazer parte do programa. Assim, por decisão do departamento de plateia, avisaram os caravanistas, e um deles publicou uma recomendação no Instagram dele, para avisar uma caravana que vinha com ele. Ou seja, zero chances de esse texto ter sido feito pela direção do programa, um pedido ou determinação da Virginia, ou que tenha sido decidido por causa da separação entre Virginia e Zé Felipe", dizia a mensagem.

Virginia Fonseca deverá retomar as gravações do Sabadou na próxima segunda-feira, 9, após sua separação de Zé Felipe. Os dois anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio de 2025 por meio de um comunicado nas redes sociais enquanto estava em Portugal. Eles ficaram juntos por 5 anos e tiveram 3 filhos.

Saiba detalhes sobre de onde vem a fortuna de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde de ninguém é milionária e leva uma vida de ostentação. Ela vive em uma mansão luxuosa que construiu em um condomínio fechado de Goiânia, Goiás, possui um jatinho particular sofisticado para viajar com a família e tem uma casa de férias em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Afinal, de onde vem a fortuna dela?

Virginia fez sua fortuna como influencer e empresária de sucesso. Ela é sócia de uma marca de cosméticos que fatura muito dinheiro em pouco tempo. De acordo com o Jornal O Globo, a empresa foi fundada em 2021 e teve o faturamento de R$ 10 milhões nos primeiros meses. Em 2022, a marca teve o faturamento de R$ 168.599.334,48 no ano.

Além disso, a Forbes informou que Fonseca ganhou R$ 17 milhões em apenas 3 meses com o lançamento de uma linha de perfume. Em 2023, Virginia contou que embolsou R$ 60 milhões fazendo apenas 3 lives nas redes sociais.

O restante da fortuna dela vem de outras fontes de renda. Ela é sócia da agência de marketing Talismã Digital com a família do marido e também de uma empresa de procedimentos estéticos. A influencer também é funcionária do SBT, no qual apresenta o programa Sabadou com Virginia e seu salário é estimado em R$ 60 mil somados com os ganhos de participação em merchandising.

