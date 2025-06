Zé Felipe diz que saiu da casa onde morava com Virginia: 'O melhor a ser feito'

O cantor Zé Felipe respondeu alguns internautas que estavam perguntando se ele ainda estava morando com Virginia Fonseca após a separação

Um pouco mais de uma semana após anunciar o fim do casamento, Zé Felipe revelou que não está mais morando na casa que vivia com Virginia Fonseca. Nesta sexta-feira, 6, através dos Stories, o cantor dividiu a novidade.

"Vocês estão perguntando: 'Zé você tá aonde? Eu estou em casa. Mas uma vez, não teve briga com a Virginia, já arrumei uma casa e graças a Deus essa casa dá uns 300 metros da nossa casa aqui", revelou o artista, pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Eu acho que o mais importante é blindar as Marias e o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não tem culpas e é a maior benção da minha vida, da vida da Virginia. E não teve briga, tudo que a gente construiu nesses cinco anos, foi junto. A maior benção é nossos filhos, e é sem briga. E a convivência é para sempre, independe de estar junto ou não, pai e mãe é para sempre", reforçou.

Zé Felipe ainda garantiu que a decisão de mudar de casa partiu dele. "O papel do homem é sair de casa, nunca que eu vou tirar minhas filhas da rotina delas, o José da rotina dele e graças a Deus está tudo certo, de verdade mesmo. Não fui expulso de casa, não, partiu de mim. Virginia nem comentou, não falou nada disso, partiu de mim e eu acho que vai ser o melhor a ser feito . Fica o respeito, a amizade e as nossas bençãos, que é nossos filhos. O futuro a Deus pertence", finalizou.

Zé Felipe explica sumiço das redes sociais

Nesta sexta-feira, 6, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, surgiu em um vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, justificar por que ficou sumido das redes sociais nos últimos dias. No vídeo, o cantor contou que decidiu se afastar das redes sociais para cuidar de sua saúde mental: "Galera, sumido… porque estava fazendo terapia! Vida, viu, mano! De verdade… A gente fica um pouco, às vezes, com preconceito, mas depois que faz... a cabeça parece que fica limpa", contou. Confira!

