Nesta sexta-feira, 6, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, foi recebida em casa informada de uma briga entre as filhas Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois, antes dela chegar . Isso porque ao irem ao encontro da mãe, a mais nova admitiu que puxou o cabelo da mais velha: "A Floflo puxou o cabelo da Maria Alice", se dedurou. A empresária, então, repreendeu ela. Mas depois, mudou de ideia.

“Por que você puxou o cabelo da sua irmã? Você quer ficar de castigo?”, questionou à pequena. Ao responder "Não", Virginia, insistiu: “Então por que você fez isso?”.

A menina, por sua vez, justificou: “Porque ela puxou o meu.”

Ao entender o contexto da briga entre as herdeiras, Virginia, então, tomou partido e se divertiu: “Ah, ela puxou o seu, aí você puxou o dela. Então arrasou, está tudo certo! Eu quando for mãe amadureço, eu sendo mãe.”

Virginia repreende Maria Flor nesta sexta-feira, 6 pic.twitter.com/jnR9cMGzC8 — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 6, 2025

Equipe esclarece novas regras do Sabadou com Virginia

Virginia Fonseca desembarcou em São Paulo na noite desta quinta-feira, 5, para gravar o seu programa no SBT, o Sabadou com Virginia. No entanto, segundo informações do site Notícias da TV, a plateia da atração deverá seguir novas regras, como a proibição de aparelho celulares no estúdio.

A decisão teria sido tomada para proteger Virginia do assédio em torno do recente fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, além de também evitar vazamento dos conteúdos do programa.

Na tarde desta sexta-feira, 6, a equipe do programa, por sua vez, se manifestou sobre a informação. Saiba mais!

