Vidente faz previsão polêmica para Virginia e Zé Felipe: 'Carma muito forte'

Não acabou? Vidente Robério de Ogum faz previsão polêmica para Virginia e Zé Felipe após fim do casamento; veja o que ele viu para dois

O fim do casamento Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreendeu a muitos brasileiros nos últimos dias. Os fãs torcem para que os pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo reatem a relação e, segundo vidente Robério de Ogum, isso poderá acontecer.

O místico, especialista em celebridades, contou que o ex-casal tem uma missão profunda e cármica, ou seja, a separação deles não durará muito conforme previsto por ele.

"O plano espiritual mostra que o carma dos dois é muito forte . Eles reencarnaram para viver esse amor . E vão continuar vivendo esse sentimento. Essa separação não vai se concretizar . É apenas uma pausa, um respiro. Amor de outras vidas não termina assim ”, afirmou.

Robério de Ogum então explicou melhor a situação que vê. "Todo carma tem seu lado positivo, mas também traz ataques espirituais. Tentação, excesso, ambição... Tudo isso rouba a paz de espírito. E foi isso que os abalou. Eles cresceram demais. As tentações também foram demais. A pressa de crescer também. Eles vão passar por muitas turbulências, mas acredite: vão voltar” , declarou o que pode ter acontecido entre eles.

“O sentimento não acabou. Eles vão se reaproximar, vão reatar, e isso será uma nova fase para os dois. É um momento de perturbação apenas. Os dois precisam olhar mais para a relação e não só para o sucesso”, fez a previsão.

E deu mais detalhes: "Eles vão estar sempre juntos, O amor não morreu — está apenas em silêncio. O reencontro vai acontecer e será ainda mais forte. Mas para isso, o casal precisará mergulhar no espiritual, buscar proteção e frear os excessos que os afastaram” .

Robério de Ogum já havia previsto essa separação meses atrás, mas sempre destacou que seria algo passageiro . Entre suas previsões mais comentadas está a reconciliação de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank após crise em 2012, a vitória de Juliette no BBB 21, antes mesmo do programa estrear, a separação de Zezé Di Camargo e Zilu e o retorno de Lula à presidência, antes mesmo das pesquisas eleitorais.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.