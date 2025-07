Vera Viel revela que recebeu ligação de Preta Gil: 'Conversa emocionante'

Após passar por cirurgia para retirada de tumor da perna, Vera Viel revela que recebeu ligação emocionante de Preta Gil; veja o que ela disse

A apresentadora Vera Viel contou neste domingo, 20, que recebeu uma ligação de Preta Gil após passar por uma cirurgia para retirar o tumor maligno de sua coxa. Assim como a cantora, a esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com um câncer e passou por um tratamento com cirurgia e radioterapia.

Ao compartilhar a descoberta da doença e sua luta, a modelo recebeu apoio da herdeira de Gilberto Gil, que lutava contra a doença desde 2023 e que tentou sua última chance nos EUA com um tratamento experimental.

Vera Viel então relatou em sua rede social como foi receber uma ligação da artista. "Quando eu cheguei em casa após minha cirurgia para retirada do Sarcoma, a Preta Gil me ligou, foi uma conversa emocionante, onde ela mostrou todo seu coração. Suas palavras me deram força e coragem para enfrentar as sessões de radioterapia que eu tinha pela frente", relatou.

"Hoje estamos tristes e sentindo muito pela sua partida. Que deus conforte o coração da família e dos amigos. Ela lutou bravamente pela vida e sempre foi uma grande mulher", falou a esposa de Rodrigo Faro.

Assim como Vera Viel, outras famosas relataram como foram suas últimas conversas com a cantora. Giovanna Ewbank revelou o que falou com a cantora dias antes dela partir.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!