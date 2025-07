Giovanna Ewbank conta sua última conversa com Preta Gil: 'Eu te disse'

Após saber da morte de Preta Gil, Giovanna Ewbank conta como foi a última vez em que falou com a cantora antes dela partir; veja

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou em sua rede social neste domingo, 20, após saber da morte de Preta Gil. Com fotos ao lado da artista, que estava lutando contra o câncer desde 2023, a esposa de Brunoa Gagliasso fez uma homenagem e contou como foi a última vez que se falaram.

Em Nova York, nos EUA, tentando um tratamento experimental, a herdeira de Gilberto Gil falou com a amiga, que compartilhou o desejo de tê-la em seu rancho para se divertirem. Infelizmente, a vontade delas ficou apenas na conversa, pois, a empresária acabou partindo.

"Pretinha meu amor. Que difícil escrever algo nesse momento. Mas você sempre foi a pessoa que fez questão de demonstrar publicamente o amor que você sentia por todos ao seu redor. E é muito simbólico você partir no dia do amigo. Logo você que era amiga de tanta gente, que tinha o dom de juntar gente, amores, de descobrir talentos, de jogar luz, na verdade um farol em quem você amava. Difícil acreditar", disse Gio.

"Você foi tão forte Pretinha, ajudou tanta gente com sua fé, garra e vontade de viver, tinha tanta fé, viveu de maneira tão intensa, tão bonita, tão verdadeira… Se jogou, revolucionou, amou, você deixou um legado lindo minha amiga! Semana passada nos falamos, e eu te disse como eu queria que você ficasse bem logo pra gente poder comemorar aqui no rancho… porque ver o seu amor pela vida me fazia acreditar em milagres ! Acho que vai ser muito difícil para todos nós aceitar que você se foi Pretinha", desabafou a apresentadora.

"O Brasil te ama! Eu te amo, Preta Gil. Minha família te ama. E a gente vai te amar pra sempre, minha amiga. Saiba que eu continuarei cantando a sua música em todos os momentos felizes, como sempre foi. Descanse em paz Pretinha", declarou-se a famosa para a amiga falecida.

