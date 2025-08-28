Tati Machado fala sobre retorno à TV no lugar de Ana Maria Braga: 'Emocionada'

Afastada desde a perda de seu bebê e cumprindo licença obrigatória, Tati Machado fala sobre retornar ao trabalho substituindo Ana Maria Braga

A apresentadora Tati Machado se manifestou após Ana Maria Braga revelar que o retorno dela para a televisão acontecerá no dia oito de setembro e no Mais Você. A loira contou que ela sairá de férias e a jornalista a substituirá com Gil do Vigor.

Afastada desde a perda de seu bebê e cumprindo a licença conforme a lei, a comunicadora celebrou sua volta. Muito feliz com a novidade, Tati Machado disse que está emocionada ao ter sua volta ao trabalho ligada a um programa que considera sua casa.

"Eu estou muito feliz, muito feliz, de voltar e voltar para o lugar que eu sinto que é casa, lugar que me acolhe muito, muito feliz de ter essa responsabilidade, que é muito grande, Talita e Fabrício sabem bem disso, né? E ainda mais com meu amigo Gil. Eu espero honrar de verdade mesmo, eu estou muito emocionada e muito feliz", disse ela.

Além de voltar para a televisão aberta, Tati Machado também tem retorno marcado para o Saia Justa ao lado de Eliana, Bela Gil, Eika Januza e Juliette. Na atração, ela aparecerá a partir do dia 10 de setembro.

É bom lembrar que Tati Machado aumentou a família após perder seu bebê com o cachorrinho Mauro. Nos últimos dias, a famosa sofreu um pequeno acidente em casa envolvendo o pet.

Tati Machado fala sobre retorno ao trabalho - Foto: Reprodução/Instagram

