Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  Tati Machado fala sobre retorno à TV no lugar de Ana Maria Braga: 'Emocionada'
Atualidades / Volta!

Tati Machado fala sobre retorno à TV no lugar de Ana Maria Braga: 'Emocionada'

Afastada desde a perda de seu bebê e cumprindo licença obrigatória, Tati Machado fala sobre retornar ao trabalho substituindo Ana Maria Braga

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 11h13

Tati Machado fala sobre torno à TV
Tati Machado fala sobre torno à TV - Reprodução/Instagram

A apresentadora Tati Machado se manifestou após Ana Maria Braga revelar que o retorno dela para a televisão acontecerá no dia oito de setembro e no Mais Você. A loira contou que ela sairá de férias e a jornalista a substituirá com Gil do Vigor

Afastada desde a perda de seu bebê e cumprindo a licença conforme a lei, a comunicadora celebrou sua volta. Muito feliz com a novidade, Tati Machado disse que está emocionada ao ter sua volta ao trabalho ligada a um programa que considera sua casa.

"Eu estou muito feliz, muito feliz, de voltar e voltar para o lugar que eu sinto que é casa, lugar que me acolhe muito, muito feliz de ter essa responsabilidade, que é muito grande, Talita e Fabrício sabem bem disso, né? E ainda mais com meu amigo Gil. Eu espero honrar de verdade mesmo, eu estou muito emocionada e muito feliz", disse ela.

Além de voltar para a televisão aberta, Tati Machado também tem retorno marcado para o Saia Justa ao lado de Eliana, Bela Gil, Eika Januza e Juliette. Na atração, ela aparecerá a partir do dia 10 de setembro.

É bom lembrar que Tati Machado aumentou a família após perder seu bebê com o cachorrinho Mauro. Nos últimos dias, a famosa sofreu um pequeno acidente em casa envolvendo o pet.

Tati Machado fala sobre retorno ao trabalho
Tati Machado fala sobre retorno ao trabalho - Foto: Reprodução/Instagram
Tati Machado fala sobre retorno ao trabalho - Foto: Reprodução/Instagram
Tati Machado fala sobre retorno ao trabalho - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado esquece carro em shopping, viaja e revela valor que teve que pagar

A apresentadora Tati Machado viveu uma situação inesperada durante uma viagem relâmpago nesta terça-feira, 26. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que, ao embarcar, percebeu ter deixado o carro no estacionamento de um shopping e se assustou ao imaginar o valor da conta, que acabou sendo alto.

"Gente, vocês não vão acreditar. Eu, simplesmente, estou fazendo um bate e volta, e agora comecei a pensar no meu carro. De repente me toquei que fui ao shopping ontem, cedo, de carro, e voltei de Uber", iniciou ela, que completou: "Meu carro está no estacionamento. Imaginam o preço que eu vou pegar. Tô torcendo para eu chegar a tempo de passar no shopping, com estacionamento aberto, para tirar o carro. Sério, gente, não tô podendo confiar em mim", afirmou. Saiba quanto ela gastou aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Tati Machado Tati Machado  

