CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Tati Machado protagoniza acidente com seu novo cachorro: 'Machucada'
Atualidades / Eita!

Tati Machado protagoniza acidente com seu novo cachorro: 'Machucada'

Com seu novo cachorrinho em casa, Tati Machado protagoniza pequeno acidente e compartilha momento de distração; veja o que aconteceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 08h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tati Machado protagoniza acidente com cachorro
Tati Machado protagoniza acidente com cachorro - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Tati Machado sofreu um pequeno acidente com seu novo cachorrinho Mauro. Nesta segunda-feira, 25, a jornalista foi gravar um momento com o pet em casa e acabou se machucando com o celular.

Ao chamá-lo para a sala, a comunicadora global estava registrando o instante com o celular quando ele veio correndo em sua direção. Sem querer, o cãozinho sapeca bateu na mão da dona e ela acabou batendo o telefone no rosto. Após o incidente, Tati Machado gravou como ficou.

"O resultado desse vídeo, um galo no nariz, a boca machucada", exibiu a famosa alguns pontos mais inchados após a batida do cachorro.

É bom lembrar que Tati Machado aumentou a família com Mauro depois de algumas semanas de ter perdido seu filho Rael com oito meses de gestação.

Tati Machado sofre acidente com o cachorro
Tati Machado sofre acidente com o cachorro - Foto: Reprodução/Instagram
Tati Machado sofre acidente com o cachorro
Tati Machado sofre acidente com o cachorro - Foto: Reprodução/Instagram
Tati Machado sofre acidente com o cachorro
Tati Machado sofre acidente com o cachorro - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado fala sobre o luto

Em conversa com Ana Maria Braga, Tati Machado revelou que no início não queria sair de casa por medo do olhar de pena das pessoas. A jornalista ainda relatou que tinha preparado tudo para a chegada do bebê, contudo, o quarto tinha a montagem marcada para a semana que perdeu o filho e acabou não sendo terminado.

Além disso, a comunicadora falou mais uma vez que não sentiu nada e só procurou atendimento por não sentir mais os movimentos do bebê.

"Eu sinto que o luto está ali e que a vida passa por esse luto, não é o luto que passa, ele fica mesmo, agora vendo muitas mães e pais que passam por essa situação acho que tem um pouco da sociedade de medir o impacto de uma perda pelo tempo", comentou sobre todas as dores serem relevantes independente do tempo da gestação ou que os pais passaram com os filhos.

"Eu me preparei para a chegada de um neném, estava tudo pronto, quando tudo acontece fico de colo vazio, sem meu trabalho inicialmente, eu não tinha coragem e sair de casa, tinha medo do olhar das pessoas, não queria que as pessoas me olhassem com pena", desabafou sobre o que sentiu logo no início.

Leia também:Tati Machado revela que registrou parto do filho, mas ainda não viu: “Vai chegar a hora”

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Tati Machadocachorro tati machado

Leia também

Família

Cissa Guimarães e a irmã - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'

Família

Gugu Liberato é pai de João, Marina e Sofia - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial

Luto

Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãe - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'

Orgulhosa!

Claudia Raia e Enzo Celulari - Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'

ENTREVISTA

Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro - Foto: Acervo Pessoal/Nina de Pádua

55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’

Se recuperando

Thais Gebelein recebe alta - Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Pedro Leonardo recebe alta após 'combo' de cirurgias

Últimas notícias

Gugu Liberato é pai de João, Marina e SofiaFilho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãeNadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
Luciana Gimenez choca com novas fotosLuciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
Tania Mara e LiminhaTania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Tainá CastroTainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
Claudia Raia e Enzo CelulariClaudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade