Tati Machado protagoniza acidente com seu novo cachorro: 'Machucada'

Com seu novo cachorrinho em casa, Tati Machado protagoniza pequeno acidente e compartilha momento de distração; veja o que aconteceu
A apresentadora Tati Machado sofreu um pequeno acidente com seu novo cachorrinho Mauro. Nesta segunda-feira, 25, a jornalista foi gravar um momento com o pet em casa e acabou se machucando com o celular.
Ao chamá-lo para a sala, a comunicadora global estava registrando o instante com o celular quando ele veio correndo em sua direção. Sem querer, o cãozinho sapeca bateu na mão da dona e ela acabou batendo o telefone no rosto. Após o incidente, Tati Machado gravou como ficou.
"O resultado desse vídeo, um galo no nariz, a boca machucada", exibiu a famosa alguns pontos mais inchados após a batida do cachorro.
É bom lembrar que Tati Machado aumentou a família com Mauro depois de algumas semanas de ter perdido seu filho Rael com oito meses de gestação.
Ver essa foto no Instagram
Em conversa com Ana Maria Braga, Tati Machado revelou que no início não queria sair de casa por medo do olhar de pena das pessoas. A jornalista ainda relatou que tinha preparado tudo para a chegada do bebê, contudo, o quarto tinha a montagem marcada para a semana que perdeu o filho e acabou não sendo terminado.
Além disso, a comunicadora falou mais uma vez que não sentiu nada e só procurou atendimento por não sentir mais os movimentos do bebê.
"Eu sinto que o luto está ali e que a vida passa por esse luto, não é o luto que passa, ele fica mesmo, agora vendo muitas mães e pais que passam por essa situação acho que tem um pouco da sociedade de medir o impacto de uma perda pelo tempo", comentou sobre todas as dores serem relevantes independente do tempo da gestação ou que os pais passaram com os filhos.
"Eu me preparei para a chegada de um neném, estava tudo pronto, quando tudo acontece fico de colo vazio, sem meu trabalho inicialmente, eu não tinha coragem e sair de casa, tinha medo do olhar das pessoas, não queria que as pessoas me olhassem com pena", desabafou sobre o que sentiu logo no início.
Leia também:Tati Machado revela que registrou parto do filho, mas ainda não viu: “Vai chegar a hora”
|Filho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
|Nadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
|Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
|Luciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
|Tania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
|Médico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Tainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
|Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
|55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’