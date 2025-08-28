CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Tati Machado volta à TV como substituta de Ana Maria Braga. Saiba quando
TV / Novidade

Tati Machado volta à TV como substituta de Ana Maria Braga. Saiba quando

A apresentadora Tati Machado já tem data para voltar ao trabalho na TV depois de perder o filho na gestação e ficar de licença

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 10h46

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tati Machado
Tati Machado - Foto: Globo/ Manoella Mello

A apresentadora Tati Machado já tem data para voltar ao trabalho na TV. Ela está afastada da telinha por causa da licença após perder o filho, Rael, na reta final da gestação. Em setembro, o afastamento dela chega ao fim e ela volta como substituta de Ana Maria Braga.

Na manhã desta quinta-feira, 28, Ana Maria contou que Tati retorna à TV em 8 de setembro para apresentar o programa Mais Você durante as férias da titular. Braga vai tirar 3 semanas de férias e deixará a atração sob o comando de Tati e Gil do Vigor.

"Uma pessoa muito especial vai estar aqui para tocar o Mais Você por 3 semanas: Tati Machado. Por que ela vai poder vir? Porque já terá acabado o período de afastamento dela, que é por lei, e ela volta ao trabalho bem aqui no Mais Você, que é um pouco a casa dela também. Fiquei muito feliz com a sua volta e aqui. E a Tati vai estar acompanhada do Gil do Vigor”, disse ela, ao vivo.

Tati também voltará ao programa Saia Justa, do GNT, no dia 10 de setembro.

Pontos importantes da primeira entrevista de Tati Machado ao Fantástico:

  • Depois de perder o filho, Tati Machado concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre o que viveu. 
  • Perda de Rael – Tati Machado perdeu seu bebê, Rael, aos 8 meses de gestação, em maio de 2025, quando estava com 33 semanas.
  • Causa desconhecida – Tati não soube o que causou a morte do filho, mesmo após autópsia e exames genéticos.
  • Parto induzido – Após saber que o coração do bebê não batia mais, Tati e seu marido, Bruno, enfrentaram o parto induzido.
  • Momento do parto – Tati descreveu o parto como lindo, apesar da dor e da tristeza, destacando a importância daquele dia.
  • Rael como natimorto – O bebê foi registrado como natimorto, e Tati refletiu sobre a dor silenciosa de perder um filho.
  • Sentimentos de culpa e saudade – Tati compartilhou seus sentimentos de amor, saudade e raiva, e como lida com a culpa da perda.
  • Escolha de viver – Tati afirmou que está fazendo a escolha de viver e sorrir, mesmo com a dor da perda, sem esquecer do amor de Rael.
  • Planos para o futuro – Apesar da dor, Tati já pensa em realizar o sonho de ser mãe no futuro, embora não esteja pronta para isso agora.

Tati Machado registrou o parto do filho

Tati Machado emocionou os telespectadores do Mais Você nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar, pela primeira vez na televisão, detalhes do luto que vive após a perda do filho Rael. Em uma conversa íntima com Ana Maria Braga, a apresentadora de 32 anos abriu o coração sobre os momentos difíceis que tem enfrentado desde o parto e revelou que, mesmo tendo feito registros do nascimento, ainda não se sente pronta para ver as imagens.

Durante a entrevista, Tati contou que ela e o marido, o produtor Bruno Monteiro, decidiram registrar o parto de Rael, que nasceu sem vida no oitavo mês de gestação, em maio deste ano. A ideia, segundo ela, foi preservar as memórias para o futuro, mesmo que agora ainda não consigam acessá-las.

“A gente decidiu que queria ter foto do momento. Para que quando a gente se sinta pronto, a gente olhe, quando a gente sentir saudade, a gente olha”, explicou com emoção. “Não chegou esse momento ainda, mas saber que você tem a possibilidade de ver como era o seu neném, reviver aquele momento que a gente conseguiu ressignificar, é importante”, completou.

Gravidez anunciada ao vivo

A gravidez de Tati foi anunciada em dezembro de 2024, ao vivo no Mais Você. Na ocasião, ela preparou uma surpresa para Ana Maria Braga, que revelou a novidade diante das câmeras com muita alegria. O carinho do público desde então foi constante, e a notícia da perda, divulgada por meio de um comunicado oficial nas redes sociais em maio, mobilizou apoio de fãs e colegas de profissão.

Desde então, Tati tem optado por viver esse momento de maneira reservada, retomando aos poucos sua rotina e compartilhando suas experiências com delicadeza.

Tati Machado

Tati Machado

Leia também:Tati Machado tem retorno emocionante ao Mais Você: 'Que saudade'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

globoana maria bragaMais VocêTati Machado
Tati Machado Tati Machado  

Leia também

Entrevista

Abiane Souza - Foto: Divulgação

Abiane Souza celebra dois programas na TV Aparecida: ‘Turbilhão de emoções’

Paulo, o Apostolo

Anna Melo revela experiências na série Paulo, o Apostolo - Foto: Reprodução/Record

Atriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'

Eita

MC Daniel - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

Big Brother Brasil

Marcos Mion e Tadeu Schmidt - Foto: Globo / Trouva / Alessandra Lima

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

VIXE!

Marcos Mion - Foto: Globo / Trouva

Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Aparição

Renata Abravanel - Foto: Reprodução / Globo

Filha de Silvio Santos aparece em reportagem da Globo. Saiba o motivo

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade