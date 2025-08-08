Tati Machado revela plano intimista para aniversário e reflete após perda: 'Paro para pensar'

A apresentadora Tati Machado está completando 34 anos de vida nesta nesta sexta-feira, 8, e abriu o coração nas redes sociais

A apresentadora Tati Machado está completando 34 anos de vida nesta nesta sexta-feira, 8, e abriu o coração nas redes sociais. Em um vídeo publicado, a apresentadora contou que escolheu uma comemoração intimista para marcar a data e também falou sobre os desafios que enfrentou no último ano e como deseja resgatar o hábito da gratidão nesse novo ciclo.

"Dia 08/08. Dia do infinito com infinito. Dia que é considerado um portal e que tenho a alegria de dividir junto com Preta Gil", começou ela, que recordou o aniversário da artista, que morreu em 20 de julho em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

Em seguida, declarou: "É um dia de muita reflexão, na verdade. Hoje resolvi ficar mais quietinha, em casa. Não vou fazer nada além de encontrar a minha mãe e os meus irmãos, mas [estou] tentando devolver ao meu vocabulário a palavra agradecer. Porque diante das adversidades, a gente fala: 'Vou agradecer pelo que?'", desabafou a apresentadora que perdeu seu bebê, Rael, no oitavo mês de gestação.

E complementou: "Mas, quando paro para pensar, tenho muita coisa pra agradecer: agradecer as pessoas que me cercam, agradecer a família que eu tenho, agradecer ao [meu marido] Bruno [Monteiro], à vida, e agradecer vocês por todas as mensagens de 'feliz aniversário' que estou olhando aqui'".

Homenagem do marido

Mais cedo, o fotógrafo Bruno Monteirousou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial para a companheira. Em seu perfil, ele publicou uma foto ao lado da companheira e declarou: "Sua energia transforma tudo por onde passa. Seu sorriso é luz, sua voz tem verdade. Feliz dia, amor da minha vida", escreveu ele.

