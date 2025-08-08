Tati Machado revela plano intimista para aniversário e reflete após perda: 'Paro para pensar'

A apresentadora Tati Machado está completando 34 anos de vida nesta nesta sexta-feira, 8, e abriu o coração nas redes sociais
A apresentadora Tati Machado está completando 34 anos de vida nesta nesta sexta-feira, 8, e abriu o coração nas redes sociais. Em um vídeo publicado, a apresentadora contou que escolheu uma comemoração intimista para marcar a data e também falou sobre os desafios que enfrentou no último ano e como deseja resgatar o hábito da gratidão nesse novo ciclo.
"Dia 08/08. Dia do infinito com infinito. Dia que é considerado um portal e que tenho a alegria de dividir junto com Preta Gil", começou ela, que recordou o aniversário da artista, que morreu em 20 de julho em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.
Em seguida, declarou: "É um dia de muita reflexão, na verdade. Hoje resolvi ficar mais quietinha, em casa. Não vou fazer nada além de encontrar a minha mãe e os meus irmãos, mas [estou] tentando devolver ao meu vocabulário a palavra agradecer. Porque diante das adversidades, a gente fala: 'Vou agradecer pelo que?'", desabafou a apresentadora que perdeu seu bebê, Rael, no oitavo mês de gestação.
E complementou: "Mas, quando paro para pensar, tenho muita coisa pra agradecer: agradecer as pessoas que me cercam, agradecer a família que eu tenho, agradecer ao [meu marido] Bruno [Monteiro], à vida, e agradecer vocês por todas as mensagens de 'feliz aniversário' que estou olhando aqui'".
Mais cedo, o fotógrafo Bruno Monteirousou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial para a companheira. Em seu perfil, ele publicou uma foto ao lado da companheira e declarou: "Sua energia transforma tudo por onde passa. Seu sorriso é luz, sua voz tem verdade. Feliz dia, amor da minha vida", escreveu ele.
Veja também: Tati Machado esclarece por que não pode voltar a trabalhar até setembro
Ver esta publicação no Instagram
|Arlindinho revela como a relação com Arlindo Cruz mudou após o AVC: 'Muito amor e cuidado'
|Famosos lamentam a morte do sambista Arlindo Cruz aos 66 anos
|Família de Arlindo Cruz fala pela primeira vez sobre a morte dele
|Morre Arlindo Cruz, grande sambista e compositor, aos 66 anos
|Especialista em neuroemagrecimento explica como vencer o efeito sanfona após relato de Petra Mattar
|Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, rouba a cena ao surgir fazendo careta
|Médico alerta para quadro de Faustão: 'Situação de emergência'
|Preta Gil faria 51 anos; Conheça curiosidades sobre a vida da cantora
|Médico faz alerta sobre recuperação de Faustão após dois transplantes: 'Aumenta muito o risco'
|Tom Cavalcante mostra a filha no hospital prestes a dar à luz: 'É chegado o grande momento'