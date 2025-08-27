Tati Machado esquece carro em shopping, viaja e revela valor que teve que pagar

Tati Machado contou que, ao embarcar, percebeu ter deixado o carro no estacionamento de um shopping e se assustou ao calcular o valor da conta

A apresentadora Tati Machado viveu uma situação inesperada durante uma viagem relâmpago nesta terça-feira, 26. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que, ao embarcar, percebeu ter deixado o carro no estacionamento de um shopping e se assustou ao imaginar o valor da conta, que acabou sendo alto.

"Gente, vocês não vão acreditar. Eu, simplesmente, estou fazendo um bate e volta, e agora comecei a pensar no meu carro. De repente me toquei que fui ao shopping ontem, cedo, de carro, e voltei de Uber", iniciou ela, que completou: "Meu carro está no estacionamento. Imaginam o preço que eu vou pegar. Tô torcendo para eu chegar a tempo de passar no shopping, com estacionamento aberto, para tirar o carro. Sério, gente, não tô podendo confiar em mim", afirmou.

Em seguida, a jornalista mostrou os valores cobrados pelo estacionamento e calculou o total a ser pago: "Gente, pelas minhas contas, e eu sou de humanas, vai dar em torno de R$ 250". Após chegar no Rio de Janeiro, ela notou que deixou a chave do carro em outra bolsa. "Estava achando que minha chave estava nessa bolsa aqui, mas não estava. Estava na que fui ao shopping. Ou seja, essa missão ficou para o mozão. Aproveitei isso para ele me buscar no aeroporto", detalhou.

Após o resgate o carro, ela contou quanto ficou a conta. "Atualizações. 208 reais. Que alegria. Gente, sério. Eu fiquei lembrando que eu já tinha feito isso na época da faculdade. Fui de carro e voltei de ônibus. Sério."

Tati Machado paga valor alto de estacionamento — Foto: Reprodução/Instagram

O aniversário de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado fez aniversário no dia 8 de agosto e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma intimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.

A comunicadora celebrou a data com o novo integrante da família, um cachorrinho, e pessoas queridas, cantando parabéns com um bolo recheado e brigadeiros. Tati Machado também mostrou que a festa contou com jogos e brincadeiras para a diversão de todos. "Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial.

