CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Sobrinha de Preta Gil exibe print de conversa especial com a cantora: 'Aqui sempre'
Atualidades / SAUDADE

Sobrinha de Preta Gil exibe print de conversa especial com a cantora: 'Aqui sempre'

Sobrinha da cantora Preta Gil, Flor Gil usou as redes sociais para compartilhar um desabafo em meio a saudade que está sentindo da artista

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 12h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Preta Gil e Flor Gil
Preta Gil e Flor Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Sobrinha da cantora Preta GilFlor Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para compartilhar um desabafo em meio a saudade que está sentindo da artista, que morreu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer.

Na publicação, a filha de Bela Gil com o empresário João Paulo Demasi mostrou lembranças da tia em seu dia a dia: em um quadro decorativo, em uma camiseta usada na praia e na tatuagem que fez na mão. Ela também compartilhou um print de uma conversa entre as duas.

"A realidade vem batendo aos poucos, o tempo todo no silêncio e na mente fica a lembrança de que você não está aqui. É uma dor com um fundo infinito e um buraco no coração. O que me resta é a saudade de estar ao seu lado, mas mesmo assim a gente conversa o tempo todo dentro de mim. Sempre te perguntando o que fazer ou só para dizer que eu te amo", iniciou ela na legenda.

"Eu fico buscando alguma forma de te deixar mais presente, mas você já está em mim. No nosso cantar, no palco e no desejo de amar. E no meu desespero eu acabo esquecendo disso porque eu sinto falta do seu chamego, da sua luz de fogo e da sua companhia a mais de 1 mês…", concluiu. 

Print de conversa

O print compartilhado mostra uma conversa de Flor com Preta em fevereiro de 2024. Na ocasião, Preta falou: "Fiz meu primeiro show hoje, pensei em você o tempo todo, te amo e quero te ver logo." Flor respondeu: "Oi tia, fico feliz! Eu espero que tenha sido divertido e gostoso, queria estar. Amanhã é o bloco, né?". A artista devolveu: "Meu sonho você aqui comigo. Tô com muita saudade. Tô sempre para você, tá, meu amor? Quando quiser conversar, a tia tá aqui."

Post de Flor Gil no Instagram
Post de Flor Gil no Instagram
Post de Flor Gil no Instagram
Post de Flor Gil no Instagram
Post de Flor Gil no Instagram
Post de Flor Gil no Instagram

Desabafo de Flor Gil 

Recentemente, Flor Gil compartilhou um desabafo no dia em que Preta Gil faria 51 anos. Na publicação, ela recordou várias fotos com Preta, incluindo de quando era criança, e escreveu uma mensagem carinhosa. "8.8, não acredito que esse dia, que sempre foi muito esperado, agora será sem você. Era o momento que eu mais esperava no ano todo, era inexplicável e olha que eu nem peguei todas essas festas, mas quem sabe, sabe como era um absurdo de bom...", desabafou. 

"Eu queria ter tido mais tempo com você, vivido mais festas ao seu lado e mais conquistas aqui como você disse que queria! Essa data continuará sendo muito comemorada com muitas lembranças e saudades. Ai que falta, eu te amo para sempre", completou Flor.

No mesmo dia, Bela Gil emocionou ao compartilhar uma carta que escreveu para Preta Gil. Em sua rede social, a herdeira de Gilberto Gil e Flora Gil relembrou fotos com a irmã falecida e expôs o texto que escreveu para ela em seu bloco de notas. "Preta se foi. E vive dentro de mim. Sempre disse — pra todo mundo, e principalmente pra ela — que era das pessoas mais generosas que já conheci. Aliás, das mais não. A mais. A mais generosa de todas. Feliz aniversário, Pretinha! você não imagina a saudade", escreveu na legenda.

Na carta, a apresentadora escreveu: "Quando desejava felicidade ao outro, você torcia de verdade, vibrava com o sucesso alheio. Você tinha a generosidade de partilhar o que tinha de mais valioso: as pessoas que amava. Fez pontes, criou elos, juntou mundo - ano após ano você me presenteou com gente. Pessoas que se tornaram essenciais na minha vida pessoal, profissional e pública. Hoje, no dia do seu aniversário, eu só quero agradecer".

"Primeiro, o seu amor de irmã. O seu carinho. O seu jeitinho de me cuida - sua eterna bonequinha. Outro dia, uma amiga me escreveu dizendo que irmãos são uma família a parte, outro amigo disse que irmão nos ensinam a amar horizontalmente, e posso falar? A nossa família de irmãos de sangue é a mais linda que eu já vi. Eu, você, Nara, Marília, Pedro, Maria Bem, José. Carrego muito orgulho por cada um e sei que você amava alimentar a nossa fraternidade", disse.

Leia também: Gominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

preta gilFlor Gil
Preta Gil Preta Gil  

Leia também

Eita!

Cauã Reymond surpreende ao falar sobre 'aposentadoria' - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond surpreende ao falar sobre não fazer mais novelas: 'Bons anos'

Luto!

Nadja Haddad e a mãe - Foto: Reprodução / Instagram; @babyboomfotoevideo

Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'

Família

Cissa Guimarães - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'

Família

Gisele Bündchen - Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja

Comovente

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe falecida: 'Câncer desgraçado'

Família

Amigo de Zezé e Graciele é padrinho de Clara - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Últimas notícias

Maíra CardiGrávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, revelou epilepsia; saiba tudoMédico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doençaRenata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
Heloisa PerisséFilha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
Nadja Haddad e a mãeNadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
Afonso desmascara Fátima com CésarVale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
Cissa GuimarãesCissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
Veja os dez melhores destinos internacionais para conhecer em 202510 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
Barbara PalvinBarbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
Gisele BündchenGisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade