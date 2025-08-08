Gominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'

CARAS Brasil
Atualidades / Abriu o coração

O apresentador Gominho abriu o coração e exaltou a amizade com a cantora Preta Gil, que faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 16h50 - Atualizado às 17h28

Preta Gil e Gominho
Preta Gil e Gominho - Foto: Reprodução/Instagram

Gominho usou as redes sociais para exaltar a generosidade de Preta Gil (1974-2025), que faria 51 anos nesta sexta-feira, 8. Em seu perfil, o apresentador compartilhou fotos dos dois juntos e também ao lado de outros dois grandes amigos, Jude PaullaDuh Marinho, e relembrou como a cantora foi importante na vida deles. 

"Esses últimos quase 3 anos foram intensos e difíceis num lugar absurdo. Mas muito antes disso, desde 2011, a vida fez a gente entender que ali começaria uma família. Muita gente não sabe, mas eu, Jude Paulla e Duh Marinho moramos com Preta uns 13 anos atrás. Não só moramos, mas começamos desde então a cuidar um do outro! Preta brigava por nós com um mundo inteiro que achava loucura ela enfiar 3 estranhos em casa", começou o texto. 

"Ninguém nunca tinha me defendido e lutado por mim! Nossa família é forte por isso! Por isso sair de um emprego e fechar um apartamento alugado não é largar tudo! É dar ao mundo o que ele me deu!! Uma mão de amor! Uma alma única que sempre viu em mim o que nem eu via! Todo dia quando acordo eu a sinto viva dentro de mim! Morro de saudade de perturbar a paciência dela! Morro de saudades de todo dia acordá-la abrindo as cortinas pra ela ver o mar enquanto comia seu cuscuz. Mas sei que nossa conexão transmutou e está nas coisas mais sutis e lindas desse mundo cão!", afirmou. 

"Pretinha é a minha maior saudade, mas também meu maior amor!! Eu sei que nunca vai passar. Mas daí eu ouço a voz dela falando: Ai viado para de show vai viver!! Bora animaar!! Rs e isso muda a frequência dessa perda física e trabalho em mim o ganho astral de te la como uma estrela nos guiando! Amo vocês, Jude Paulla e Duh Marinho", finalizou. 

Mais cedo, Gominho publicou uma homenagem emocionante para Preta Gil e revelou que eternizou a amiga em sua pele, tatuando em seu braço uma das fotos que ele e a cantora tiraram durante uma viagem aos Lençóis Maranhenses, em 2023. "8/8 virou definitivamente meu dia de celebrar sua vida! A única coisa que me conforta, é que minha tristeza jamais será maior que a alegria e honra de termos cruzado nossas almas gêmeas!! Te amo infinito!", escreveu na legenda da publicação.

Confira: 

Gominho, Preta Gil, Jude Paulla e Duh Marinho - Foto: Instagram

Gominho recorda fotos com Preta Gil - Foto: Instagram

Gominho, Preta Gil, Jude Paulla e Duh Marinho - Foto: Instagram

Gilberto Gil faz homenagem comovente a Preta Gil no dia em que ela faria 51 anos

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma homenagem para a filha, a cantora Preta Gil, no dia em que ela completaria 51 anos. A artista morreu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

Na publicação, o cantor compartilhou fotos que resgatam momentos marcantes da filha. Entre elas, uma imagem de Preta ainda criança e outra ao lado do irmão, Pedro Gil, que morreu aos 20 anos em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Também aparece uma foto com sua madrinha, Gal Costa. No restante do álbum, Preta surge ao lado da madrasta, Flora Gil, da mãe, Sandra Gadelha, e do filho, Francisco. "Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim!", escreveu.

Leia também:Gominho comenta sobre sua relação com a família de Preta Gil: 'Todo mundo'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

preta gilhomenagemGominho
Preta Gil Preta Gil  

Últimas notícias

