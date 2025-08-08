Bela Gil expõe carta que escreveu para Preta Gil: 'Vive em mim'

No aniversário de Preta Gil, dia em que ela completaria 51 anos, Bela Gil expõe carta que fez em homenagem para a cantora; veja

A apresentadora e chef de cozinha Bela Gil emocionou ao compartilhar nesta sexta-feira, 8 de agosto, dia em que seria o aniversário de Preta Gil, uma carta que escreveu para a cantora, que faleceu no dia 20 de julho em Nova York, nos EUA, após lutar contra o câncer.

Em sua rede social, a herdeira de Gilberto Gil e Flora Gil relembrou fotos com a irmã falecida e expôs o texto que escreveu para ela em seu bloco de notas. "Preta se foi. E vive dentro de mim. Sempre disse — pra todo mundo, e principalmente pra ela — que era das pessoas mais generosas que já conheci. Aliás, das mais não. A mais. A mais generosa de todas. Feliz aniversário, Pretinha! você não imagina a saudade", escreveu na legenda.

Na carta, Bela Gil escreveu: "Quando desejava felicidade ao outro, você torcia de verdade, vibrava com o sucesso alheio. Você tinha a generosidade de partilhar o que tinha de mais valioso: as pessoas que amava. Fez pontes, criou elos, juntou mundo - ano após ano você me presenteou com gente. Pessoas que se tornaram essenciais na minha vida pessoal, profissional e pública. Hoje, no dia do seu aniversário, eu só quero agradecer".

"Primeiro, o seu amor de irmã. O seu carinho. O seu jeitinho de me cuida - sua eterna bonequinha. Outro dia, uma amiga me escreveu dizendo que irmãos são uma família a parte, outro amigo disse que irmão nos ensinam a amar horizontalmente, e posso falar? A nossa família de irmãos de sangue é a mais linda que eu já vi. Eu, você, Nara, Marília, Pedro, Maria Bem, José. Carrego muito orgulho por cada um e sei que você amava alimentar a nossa fraternidade", disse.

Confira a carta completa de Bela Gil para Preta Gil a seguir:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

Como Preta Gil morreu: cantora faleceu em ambulância após tentar viagem

Foi confirmada a informação de como Preta Gil morreu no domingo, 20, em Nova York, nos EUA. No Jornal Nacional foi noticiado que a herdeira de Gilberto Gil acabou falecendo em uma ambulância.

A artista estava no veículo após tentar embarcar na UTI aérea para retornar ao Brasil. A decisão de retornar teria sido tomada depois dos médicos alegarem que o tratamento experimental não estava dando resultados. Além disso, a famosa faria aniversário no dia 8 de agosto e gostaria de estar no país para comemorar.

Preta Gil tinha muita vontade de retornar para reencontrar amigos que não tinha conseguido ver e principalmente com a mãe, Sandra Gadelha.

"Ontem [domingo, 20] Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a traria de volta, mas passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital", noticiou o jornalista responsável pela reportaegem sobre a cantora no Jornal Nacional.

Leia também:Gilberto Gil conta qual foi sua última conversa com Preta Gil