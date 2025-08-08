CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Bela Gil expõe carta que escreveu para Preta Gil: 'Vive em mim'
Datas Especiais / Amor!

Bela Gil expõe carta que escreveu para Preta Gil: 'Vive em mim'

No aniversário de Preta Gil, dia em que ela completaria 51 anos, Bela Gil expõe carta que fez em homenagem para a cantora; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 10h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bela Gil expõe carta para Preta Gil
Bela Gil expõe carta para Preta Gil - Reprodução/Instagram

A apresentadora e chef de cozinha Bela Gil emocionou ao compartilhar nesta sexta-feira, 8 de agosto, dia em que seria o aniversário de Preta Gil, uma carta que escreveu para a cantora, que faleceu no dia 20 de julho em Nova York, nos EUA, após lutar contra o câncer.

Em sua rede social, a herdeira de Gilberto Gil e Flora Gil relembrou fotos com a irmã falecida e expôs o texto que escreveu para ela em seu bloco de notas. "Preta se foi. E vive dentro de mim. Sempre disse — pra todo mundo, e principalmente pra ela — que era das pessoas mais generosas que já conheci. Aliás, das mais não. A mais. A mais generosa de todas. Feliz aniversário, Pretinha! você não imagina a saudade", escreveu na legenda.

Na carta, Bela Gil escreveu: "Quando desejava felicidade ao outro, você torcia de verdade, vibrava com o sucesso alheio. Você tinha a generosidade de partilhar o que tinha de mais valioso: as pessoas que amava. Fez pontes, criou elos, juntou mundo - ano após ano você me presenteou com gente. Pessoas que se tornaram essenciais na minha vida pessoal, profissional e pública. Hoje, no dia do seu aniversário, eu só quero agradecer".

"Primeiro, o seu amor de irmã. O seu carinho. O seu jeitinho de me cuida - sua eterna bonequinha. Outro dia, uma amiga me escreveu dizendo que irmãos são uma família a parte, outro amigo disse que irmão nos ensinam a amar horizontalmente, e posso falar? A nossa família de irmãos de sangue é a mais linda que eu já vi. Eu, você, Nara, Marília, Pedro, Maria Bem, José. Carrego muito orgulho por cada um e sei que você amava alimentar a nossa fraternidade", disse.

Confira a carta completa de Bela Gil para Preta Gil a seguir:

Como Preta Gil morreu: cantora faleceu em ambulância após tentar viagem

Foi confirmada a informação de como Preta Gil morreu no domingo, 20, em Nova York, nos EUA. No Jornal Nacional foi noticiado que a herdeira de Gilberto Gil acabou falecendo em uma ambulância.

A artista estava no veículo após tentar embarcar na UTI aérea para retornar ao Brasil. A decisão de retornar teria sido tomada depois dos médicos alegarem que o tratamento experimental não estava dando resultados. Além disso, a famosa faria aniversário no dia 8 de agosto e gostaria de estar no país para comemorar.

Preta Gil tinha muita vontade de retornar para reencontrar amigos que não tinha conseguido ver e principalmente com a mãe, Sandra Gadelha.

"Ontem [domingo, 20] Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a traria de volta, mas passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital", noticiou o jornalista responsável pela reportaegem sobre a cantora no Jornal Nacional.

Leia também:Gilberto Gil conta qual foi sua última conversa com Preta Gil

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

preta gilBela Gilaniversário Preta Gil
Preta Gil Preta Gil  

Leia também

Saudade!

Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu de Preta Gil - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'

Exclusivo

Dudu Nobre é pai de quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Dudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'

PAI EM EVOLUÇÃO

Fruto do casamento com Flávia Alessandra, Otaviano Costa é pai de Giulia e Olívia - Foto: Reprodução/Instagram @flaviaalessandra

'Paternidade sempre esteve dentro de mim', declara Otaviano Costa

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado recebe recado especial do marido: 'Tudo'

Celebração

Luciano Huck e Angélica estiveram na festa de 50 anos de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram; @iude

Aniversário de Preta Gil: Relembre como foi a grande festa de 50 anos da cantora

Saudade!

Angélica comemora aniversário de Preta Gil - Reprodução/Instagram

Angélica comemora aniversário de Preta Gil com lembranças: 'Para sempre'

Últimas notícias

SimonyEm remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento
Virginia FonsecaVirginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo
Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu de Preta GilCarolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'
Fausto SilvaTransplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil
Jéssica Reis, Daniel e João PauloFilha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música
A atriz Mariana Sena ao lado do marido, Elzo Vieira, e da filha, AyomiMariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'
Luan PereiraTarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'
Afonso dá primeiro sinal de leucemiaVale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente
Dudu Nobre é pai de quatro filhosDudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade