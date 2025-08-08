Flor Gil desabafa no dia que Preta Gil faria 51 anos: 'Queria ter tido mais tempo'

Nas redes sociais, Flor Gil, sobrinha de Preta Gil, prestou uma bela homenagem no dia em que a cantora completaria 51 anos

Flor Gil usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua tia, Preta Gil (1974-2025). A cantora, que morreu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer, faria 51 anos nesta sexta-feira, 8.

Em seu perfil oficial, a filha de Bela Gil com o empresário João Paulo Demasi recordou várias fotos com Preta, incluindo de quando era criança, e escreveu uma mensagem carinhosa. "8.8, não acredito que esse dia, que sempre foi muito esperado, agora será sem você. Era o momento que eu mais esperava no ano todo, era inexplicável e olha que eu nem peguei todas essas festas, mas quem sabe, sabe como era um absurdo de bom...", desabafou.

"Eu queria ter tido mais tempo com você, vivido mais festas ao seu lado e mais conquistas aqui como você disse que queria! Essa data continuará sendo muito comemorada com muitas lembranças e saudades. Ai que falta, eu te amo para sempre", completou Flor.

Mais cedo, Bela Gil emocionou ao compartilhar uma carta que escreveu para Preta Gil. Em sua rede social, a herdeira de Gilberto Gil e Flora Gil relembrou fotos com a irmã falecida e expôs o texto que escreveu para ela em seu bloco de notas. "Preta se foi. E vive dentro de mim. Sempre disse — pra todo mundo, e principalmente pra ela — que era das pessoas mais generosas que já conheci. Aliás, das mais não. A mais. A mais generosa de todas. Feliz aniversário, Pretinha! você não imagina a saudade", escreveu na legenda.

Na carta, a apresentadora escreveu: "Quando desejava felicidade ao outro, você torcia de verdade, vibrava com o sucesso alheio. Você tinha a generosidade de partilhar o que tinha de mais valioso: as pessoas que amava. Fez pontes, criou elos, juntou mundo - ano após ano você me presenteou com gente. Pessoas que se tornaram essenciais na minha vida pessoal, profissional e pública. Hoje, no dia do seu aniversário, eu só quero agradecer".

"Primeiro, o seu amor de irmã. O seu carinho. O seu jeitinho de me cuida - sua eterna bonequinha. Outro dia, uma amiga me escreveu dizendo que irmãos são uma família a parte, outro amigo disse que irmão nos ensinam a amar horizontalmente, e posso falar? A nossa família de irmãos de sangue é a mais linda que eu já vi. Eu, você, Nara, Marília, Pedro, Maria Bem, José. Carrego muito orgulho por cada um e sei que você amava alimentar a nossa fraternidade", disse.

Carolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann fez uma homenagem de aniversário para Preta Gil nesta sexta-feira, 8 de agosto, dia em que a cantora, falecida no dia 20 de julho, completaria 51 anos. Usando uma carta que recebeu da amiga, a loira se declarou.

A intérprete de Leila de Vale Tudo, novela das nove da Globo, usou um vídeo que ganhou em seu aniversário em 2023 para se declarar para a herdeira de Gilberto Gil. "Hoje é aniversário dela. Esse vídeo, e a carta que tá nele, foi feito por ela pro meu aniversário em 2023... Tenho gostado de postar aqui as coisas q ela escolheu fazer porque com certeza são as que ela gostava; e acho que tenho respeitado isso nesse lugar de usar a minha voz, pra amplificar a dela. Ser um reflexo do AMOR dela: é esse o sentido", escreveu a loira.

"Vivo esse amor há 25 anos e seguirei vivendo. No mais, minhas lágrimas têm gosto de afeto e são doces. Muito. Minha irmã querida, que você receba aonde estiver mais uma onda de tudo que você plantou aqui. E que isso chegue aí em LUZ...", falou a atriz. Veja o post completo!

