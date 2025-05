Série criada por Cauã Reymond traz tema polêmico e será feita pela Globo

O ator Cauã Reymond, que está no ar como César Ribeiro no remake de Vale Tudo, da TV Globo, já tem novo trabalho quando a novela acabar; saiba detalhes!

O ator Cauã Reymond, de 45 anos, terá uma série de sua autoria, no qual também irá atuar, produzida pelo streaming da TV Globo . De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, as gravações do projeto começarão em novembro. O título da produção: 'Mata-Mata' será outro e a primeira temporada terá oito episódios.

Enredo

A trama irá narrar a história de um ex-jogador de futebol que vira agente de atletas. Inclusive, ele terá como grande aliada uma jovem advogada. A trajetória do empresário terá vários percalços como: sequências de uso de drogas e sexo.

O texto é supervisionado por Lucas Paraizo, de Os Outros e Sob Pressão e Thiago Dottori, a redação final.

Cauã Reymond relembra bullying por a mãe ter tido HIV

Durante a participação de Cauã Reymond no Altas Horas, da TV Globo, exibido neste sábado, 24, o ator resgatou lembranças difíceis de sua juventude. Isso porque ele contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César Ribeiro, do remake de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança pois ua mãe falecida era portadora de HIV e era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", disse.

"Mas uma coisa que eu senti em relação ao bullying é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém pra falar, eu tinha vergonha, minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova então eu não falava para ninguém. Aí eu entrei no jiu-jitsu aos 14 para os 15 anos, eu comecei a encontrar uma forma de defesa, de autoestima, de confiança", contou. Confira!

