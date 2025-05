Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV: 'Difícil'

Em relato comovente, Cauã Reymond revela que sofreu bullying por não ter tido uma 'família convencional'; veja como foi a infância dele

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua , porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias ", disse ele.

"Mas uma coisa que eu senti em relação ao bullying é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém pra falar, eu tinha vergonha, minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova então eu não falava para ninguém. Aí eu entrei no jiu-jitsu aos 14 para os 15 anos, eu comecei a encontrar uma forma de defesa, de autoestima, de confiança", contou como o esporte o ajudou a superar a situação.

No último Dia das Mães, Cauã Reymond relembrou fotos com Denise Marques e a homenageou. A mãe dele faleceu em 2019, aos 55 anos, por conta de um câncer no ovário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos

Mistério revelado! Cauã Reymond quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a atriz Bella Campos, sua colega de cena na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo. O ator, que interpreta César Ribeiro na novela, negou qualquer desentendimento com Bella Campos.