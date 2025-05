Cauã Reymond desabafa sobre HIV e médico explica: 'Estigma ainda existe'

O ator Cauã Reymond relembrou o diagnóstico de HIV da mãe e comoveu ao confessar que sofria bullying na infância

Cauã Reymond (45) fez um relato comovente durante participação no Altas Horas, que foi ao ar no último sábado, 24. O galã relembrou momentos difíceis da infância e confessou que sua mãe Denise Marques, falecida em 2019, convivia com o vírus do HIV. O intérprete de César, no remake deVale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", disse ele.

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, que fala sobre o HIV e estigma que muitos pacientes sofrem.

Segundo o Dr. Igor Maia Marinho, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca o sistema imunológico, especialmente células de defesa chamadas linfócitos CD4, responsáveis por proteger nosso corpo contra infecções.

"Com o tempo, se não tratado, o HIV pode enfraquecer tanto a imunidade que surgem doenças oportunistas, caracterizando a fase chamada de AIDS", esclarece. O infectologista reforça que conviver com o vírus do HIV é muito diferente do que ter a doença AIDS: "Em pacientes em tratamento adequado ou no início do quadro, podem não haver sintomas. São coisas diferentes".

Tratamento rápido salva vidas!

O Dr. Igor Maia Marinho relembra que ainda não existem tratamentos capazes de eliminar por completo do vírus do corpo, mas com os avanços da medicina, hoje uma pessoa consegue conviver com o HIV e ter uma ótima qualidade de vida.

"Pessoas que vivem com HIV, diagnosticadas precocemente e que fazem tratamento adequado, têm uma expectativa de vida praticamente igual à de quem não tem HIV, com ótima qualidade de vida, podendo trabalhar, ter filhos, estudar, praticar esportes e realizar qualquer sonho", reforça.

A mair luta é contra o preconceito

Segundo o Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS , lançado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 64,1% das pessoas entrevistadas relataram já sofreram alguma forma discriminação por viverem com HIV ou com AIDS. O Dr. Igor esclarece.

"O estigma ainda existe de forma muito significativa e traz muito sofrimento para quem vive com o vírus e para seus familiares. Isso vem de uma época em que o HIV era associado à morte e a julgamentos morais, o que não faz nenhum sentido atualmente. Quebrar esse tabu é um dever de todos nós", finaliza o infectologista.

