  2. Rafaella Justus revela qual área pretende seguir no futuro: 'Eu penso'
Atualidades / Estudos

Rafaella Justus revela qual área pretende seguir no futuro: 'Eu penso'

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a jovem Rafaella Justus contou qual curso faz parte de seus planos para estudar no futuro

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 11h43

Rafaella Justus
Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

A adolescente Rafaella Justus revelou que, apesar da pouca idade, já costuma pensar bastante em seu futuro. No último domingo, 24, a jovem, que completou 16 anos recentemente, contou aos seguidores qual área deseja seguir após concluir os estudos no ensino médio.

O assunto foi abordado por Rafa Justus após um internauta afirmar que a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro possui 'jeito para ser psicóloga'. A adolescente, então, confirmou que o curso faz parte de seus planos e revelou que deseja estudar sobre assuntos da área.

"Qual curso pretende fazer? Você tem jeito de psicóloga", disse o seguidor em questão. "Nossa, acertou em cheio! Psicologia é uma das áreas principais que eu penso em estudar e seguir", explicou Rafaella Justus, sem revelar as demais profissões que também despertam seu interesse.

Ao longo do bate-papo descontraído com o público, a primogênita de Ticiane Pinheiro também contou que pretende morar em outro país quando completar a maioridade. "Pretendo ir com 18 anos! Farei faculdade fora e volto após quatro anos para morar aqui [no Brasil]. Lembrando que tudo ainda pode mudar [risos]", declarou a jovem, por fim.

Rafaella Justus revela qual área deseja seguir - Reprodução/Instagram
Rafaella Justus revela qual área deseja seguir - Reprodução/Instagram
Rafaella Justus revela que pensa em morar fora do Brasil - Reprodução/Instagram
Rafaella Justus revela que pensa em morar fora do Brasil - Reprodução/Instagram

A vida amorosa de Rafaella Justus

Dentre os questionamentos dos internautas enviados para Rafaella Justus no domingo, 24,, uma pessoa quis saber como anda a vida amorosa da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. "Você é solteira?", perguntou uma seguidora.

"Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha", disse a jovem, que está com 16 anos. Em seguida, ela deixou um recado: "Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein", escreveu. Depois, Rafaella também respondeu uma internauta que disse que ela é "muito segura de si, apesar da pouca idade"; confira mais detalhes!

O aniversário de 16 anos de Rafaella Justus

Rafa Justus, que completou 16 anos de vida no dia 21 de julho, retornou ao Brasil no início de agosto após passar uma temporada nos Estados Unidos com as amigas. E assim que chegou em casa, se deparou com uma festinha surpresa organizada pela mãe, Ticiane Pinheiro.

A comemoração, realizada na casa onde a adolescente mora com a apresentadora e o padrasto, César Tralli, contou com a presença de familiares e amigos. A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ainda ganhou um belíssimo bolo de dois andares na cor rose gold, com diversas estrelas no topo.

Nas imagens publicadas pela apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, é possível notar o quanto a aniversariante foi recebida com carinho depois de passar uma temporada longe de casa.

Leia também: Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'

Rafaella Justus ganhou festa surpresa da mãe, Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram
Rafaella Justus ganhou festa surpresa da mãe, Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

