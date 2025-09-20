Rafaella Justus chama atenção ao revelar ‘habilidade diferentona’: ‘Quem consegue?’

Rafaella Justus impressionou os seguidores das redes sociais ao revelar que tem uma habilidade um tanto quanto curiosa; saiba mais

Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores, e acabou surpreendendo ao revelar que tem uma habilidade ‘diferentona’.

A revelação aconteceu após a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que está com 16 anos, ser questionada sobre ter alguma habilidade que considera idiota. A jovem, contudo, deixou clara que não acha esse talento idiota, mas interessante.

“Alguma habilidade idiota?”, questionou um internauta. “Não acho idiota, porém interessante… fazer uma “flor” com a língua”, respondeu ela. E completou: “Quem consegue?”, questionou Rafaella, sem compartilhar nenhum dessa habilidade curiosa.

A primogênita de Ticiane também respondeu se colocou uma idade em que deseja subir ao altar. “Eu sempre fui uma pessoa muito planejada, mas quanto a isso, eu nem penso ainda, prefiro não colocar uma meta de idade. Acredito que cada coisa acontece no tempo certo e não quero acelerar processos só para cumprir uma expectativa. O que eu quero é estar com a pessoa certa, no momento certo, e deixar que a vida me leve nesse sentido. No fim, o futuro a Deus pertence e, por enquanto, ainda tenho muito a viver e aproveitar antes disso”, explicou.

Confira:

Rafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli

A filha Roberto Justus, Rafa Justus, esteve presente na inauguração do novo empreendimento do pai em Cajamar, na cidade de São Paulo. Durante o evento, a jovem adolescente concedeu uma entrevista ao portal Leo Dias e comentou sobre as mudanças recentes em sua vida.

Rafa é filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiros, que atualmente é casada com César Tralli, com quem tem mais uma filha – a pequena Manuella, de 6 anos. Recentemente, o jornalista foi anunciado como novo âncora do Jornal Nacional, assumindo o cargo que foi de William Bonner por quase três décadas. Rafa falou que a notícia, que foi mantida em segredo, pegou todos de surpresa: “Fiquei realmente sabendo no final de semana retrasado, então é muito recente para mim. Ainda estou naquele baque, naquele choque”, confessa.

Leia também: Fabiana Justus expõe mensagem afiada de Rafaella Justus para internauta: ‘Não mexe’