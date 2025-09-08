CARAS Brasil
  2. Fabiana Justus expõe mensagem afiada de Rafaella Justus para internauta: 'Não mexe'
Atualidades / Eita!

Fabiana Justus expõe mensagem afiada de Rafaella Justus para internauta: 'Não mexe'

Após internauta opinar postagem de Fabiana Justus, Rafaella Justus dá mensagem afiada e influenciadora expõe coragem da adolescente

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 07h23

Fabiana Justus mostra mensagem afiada de Rafaella Justus
Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Fabiana Justus mostrou como Rafaella Justus não fica quieta e leva desaforo para casa. Apesar da pouca idade, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus sempre se mostra muito madura e defende a família na rede social. Dessa vez, a jovem, de 16 anos, não fez diferente e reagiu ao ver um palpite na postagem da irmã.

A empresária então compartilhou a resposta que a adolescente deu para uma internauta, que resolveu criticar um vídeo delas. "Eu deixaria a cena melhor, depois da dancinha, dar uma dica de um livro para a galera. Minha humilde opinião", disse a pessoa.

Rafaella Justus então respondeu: "Uma dica de livro 'A Sútil Arte de Ligar o Foda-se' eu amo e é super necessário para todos!". Fabiana Justus então printou a resposta e colocou em seus stories avisando: "Não mexe com ela não".

Ainda recentemente, a empresária revelou que até um tempo atrás a adolescente era vista como irmã bem mais novinha e não participava do grupo dos irmãos mais velhos. "Sabe quando eu percebi que você [Rafaella] cresceu de fato? A gente tinha dois grupos no WhatsApp, um era 'Justus Family' e outro era 'Justus Family 2', com a Rafa. Porque tinha assuntos que a gente não podia falar na frente dela", revelou Fabiana. "A maior excluída", brincou Rafaella. 

Fabiana Justus mostra mensagem de Rafaella Justus
Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus conta como educa os filhos

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de mais de um ano.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível, que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

