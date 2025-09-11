Rafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli

Em entrevista, Rafa Justus fala sobre mudanças causadas pelo emprego do padrastro, que irá assumir a bancada do jornal nacional em novembro

A filha Roberto Justus,Rafa Justus, esteve presente na última quarta-feira, 11, na inauguração do novo empreendimento do pai em Cajamar, na cidade de São Paulo. Durante o evento, a jovem adolescente concedeu uma entrevista ao portal Leo Dias e comentou sobre as mudanças recentes em sua vida.

Rafa é filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiros, que atualmente é casada com César Tralli, com quem tem mais uma filha - a pequena Manuella, de 6 anos. Recentemente, o jornalista foi anunciado como novo âncora do Jornal Nacional, assumindo o cargo que foi de William Bonner por quase três décadas.

Rafa falou que a notícia, que foi mantida em segredo, pegou todos de surpresa: “Fiquei realmente sabendo no final de semana retrasado, então é muito recente para mim. Ainda estou naquele baque, naquele choque”, confessa.

Mudança para o Rio de Janeiro

Em entrevista ao programa Mais Você, César Tralli revelou que quer levar toda a família para o Rio de Janeiro, de onde o telejornal é transmitido. Quando questionada sobre a possibilidade da mudança, Rafa revelou que ainda não se decidiu: “Eu realmente não sei, mas tem essa possibilidade que é muito grande, mas também tem a possibilidade de eu ficar (em São Paulo), e vice-versa. O futuro a Deus pertence, daqui a pouco vou saber”.

A filha do empresário atualmente cursa o segundo ano do ensino médio, e confessou que o fator escola pesa bastante na decisão: “Sei que qualquer escolha que eu fizer vai ter prós e contras, como qualquer escolha na vida. Realmente estou muito nessa dúvida, porque não queria desfazer dos meus amigos, porque já estou no segundo ano e não fazer o último ano, mas ao mesmo tempo tenho toda a minha família aqui, ter que ir para uma escola nova (…)”, explicou.

Segundo ela, a escolha é um debate constante em casa, e que ainda não chegaram em uma decisão: “É tipo o assunto do mês (risos), vai ser dos próximos meses. Tenho que dar uma corrida para decidir. Está em cima. Ele vai em novembro, a gente não sabe ainda”, emenda.

