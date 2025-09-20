Rafaella Justus fala sobre quando deseja se casar: ‘Muito planejada’

Muito madura e consciente, Rafaella Justus fala sobre quando pensa em se casar; filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus acabou de completar 16 anos

Apesar de só ter 16 anos, Rafaella Justus sempre surpreende ao compartilhar seus pensamentos com os internautas. Nesta sexta-feira, 19, ao abrir uma caixinha de perguntas, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus resolveu falar sobre casamento.

A jovem, que pretende estudar Psicologia fora do Brasil, contou se colocou uma idade em que deseja subir ao altar. A enteada de César Tralli então comentou que mesmo sendo uma pessoa muito organizada, ela acredita que as coisas devem acontecer na hora certa.

“Eu sempre fui uma pessoa muito planejada, mas quanto a isso, eu nem penso ainda, prefiro não colocar uma meta de idade. Acredito que cada coisa acontece no tempo certo e não quero acelerar processos só para cumprir uma expectativa. O que eu quero é estar com a pessoa certa, no momento certo, e deixar que a vida me leve nesse sentido. No fim, o futuro a Deus pertence e, por enquanto, ainda tenho muito a viver e aproveitar antes disso”, explicou seu ponto de vista.

Sempre com uma resposta pronta para dar, Rafaella Justus surpreendeu recentemente ao dar uma resposta afiada para uma internauta que resolveu criticar um vídeo que fez com Fabiana Justus. A empresária então fez um print da resposta da irmã e mostrou como a adolescente não leva desaforo para casa.

Onde Rafaella Justus vai morar após mudança de César Tralli

Com a mudança da César Tralli para o Rio de Janeiro, para assumir o Jornal Nacional, muitas dúvidas surgiram em torno do futuro da família. A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou estar em dúvida sobre ficar em São Paulo ou se mudar para a terra carioca, mas deixou claro que Rafa Justus, sua filha mais velha, está livre para decidir onde morar.

Segundo a famosa, sua filha com Roberto Justus ficou muito preocupada em relação à mudança. A jovem estuda no mesmo colégio desde pequena, e agora, está na reta final do ensino médio. A apresentadora deixou claro que pretende priorizar os desejos e necessidades da menina, por isso não descartou a possibilidade da filha continuar morando em São Paulo, com o pai.

“Pensando que o futuro a Deus pertence, se for para o Rio deixarei a Rafa à vontade para decidir” , compartilhou ela em entrevista ao Gshow. A estrela destacou sua indecisão em relação à mudança do companheiro. “Queremos permanecer juntos, mas, nesse momento, o César está indo para o Rio e virá todo fim de semana ficar conosco”, disse ela.

“Acho que ela já é madura, além de ter amigos e rotina própria, tem uma família em São Paulo também. Falei: ‘Você vai ser feliz com o pai que tem, que é maravilhoso, e vai ser feliz com a mãe que tem’, que também sou maravilhosa para ela”, disse Ticiane Pinheiro em relação ao futuro de sua família.