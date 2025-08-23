Rafa Kalimann comenta desafios da gravidez e revela principal preocupação

Rafa Kalimann está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, e contou sobre os desafios e preocupações que enfrenta nesta fase

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Grávida de cinco meses, ela contou em entrevista ao jornal O Globo, divulgada neste sábado, 23, que está realizando seu maior sonho, mas enfrenta desafios tanto emocionais quanto físicos. A artista também destacou que sua principal preocupação é com o período pós-parto.

Ao falar sobre os desafios, ela detalhou: "Sinto uma incerteza e insegurança. Acho que isso, de fato, é pouco falado. A gravidez não tem que ser romantizada, porque quando entramos nessa fase da vida, existe uma solidão muito grande. E o medo de ser julgada, de se sentir frágil ou fraca demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso logo passa e se torna tão pequeno perto desse grandioso ato que é gestar".

Ainda durante o papo, ela contou que sua principal preocupação é com o pós-parto. "Eu venho de um quadro de depressão e de síndrome do pânico. Então, eu já tenho um cuidado relacionado a isso há bastante tempo. Eu sei, por dados, que isso se potencializa muito no puerpério".

E complementou: "Então, já cuido disso desde já. Uma das primeiras coisas, junto com o primeiro ultrassom, foi falar com meu psiquiatra e com a minha psicóloga. Eu disse: “A gente tem um novo desafio agora, porque eu quero me preparar emocionalmente para estar bem no puerpério o máximo que eu conseguir”.

Mudanças no corpo

Rafa comentou ainda sobre as mudanças no corpo. "Não estou preocupada com como meu corpo vai estar. Aliás, estou adorando ver essa mudança dele. Estou me amando quando me olho no espelho. Eu me sinto bem, estou amando habitar esse corpo desse jeito. Mas não sei se estou necessariamente me sentindo bonita. Até porque essa é a fase em que menos tenho me arrumado, estou menos vaidosa nesse sentido. Mas estou me sentindo segura com meu corpo".

Rafa Kalimann recebeu aviso sobre a gravidez

Em entrevista ao 'PodDelas', Rafa contou que soube da gestação através de um sonho. De acordo com a famosa, ela não sentiu nenhum sintoma inicial que apontasse a gravidez e só fez o teste após a 'revelação'.

"Eu sonhei. A minha menstruação atrasava um pouquinho, mesmo. E atrasou, mas sem sintomas. Eu tive um sonho muito forte, espiritual, muito lindo. Foi muito emocionante, e eu senti o cuidado de Deus. Eu acordei e falei: ‘Tenho certeza que estou grávida’. Fiz o teste, [deu] positivo", relatou a companheira de Nattan.

Em seguida, Rafa Kalimann recordou o momento em que revelou a gravidez para o cantor. Segundo a atriz, Nattan também já havia sentido que o bebê estava a caminho. "Eu escrevi uma carta como se fosse nossa filha ou filho, contando que ele iria ser pai. E ele escreveu na [carta] dele que, ele sentia que nossa filha estava no ‘forninho’. Foi muito especial, está sendo muito especial", contou ela, por fim.

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Em junho deste ano, anunciaram a gravidez por meio de um post conjunto nas redes sociais. A atriz mostrou o vídeo do momento em que contou ao companheiro que estava esperando o primeiro filho do casal.

Nas imagens, os famosos aparecem em um quarto, e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia à parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse Rafa, em um trecho.

