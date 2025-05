Radialista é morto durante programa ao vivo em rádio do Pará

O radialista Luisinho Costa foi assassinado no trabalho em uma rádio do Pará nesta terça-feira, 27, e polícia investiga o caso

O radialista Luís Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luisinho Costa, morreu, aos 46 anos, na terça-feira, 27, ao ser assassinado durante o trabalho. Ele estava ao vivo em um programa da rádio Guarany FM, de Abaetetuba, Pará, quando um homem invadiu o estúdio e efetuou disparos contra o profissional.

O radialista foi atingido por tiros e não resistiu, vindo à óbito. O caso está em investigação policial, que isolou o estúdio onde o crime aconteceu para perícia.

De acordo com o site G1, Luisinho Costa deixou a esposa e uma filha. Ele tinha mais de 20 anos de carreira e trabalhava como empresário, produtor de eventos, DJ e radialista. Ele estava na rádio Guarany FM desde 2020 e era filho o locutor Bené Costa.

O Sindicato dos Radialistas do Pará, o Sindicato dos Jornalistas do Para e a Ordem dos Advogados do Brasil lamentaram a morte do profissional. "A violência contra os profissionais de comunicação do estado deve ser enfrentada por toda a sociedade. Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato de contra a liberdade de informação, a democracia e ao Estado Democrático de Direito", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BLOCO ME NAMORA (@blocomenamora)

Morte de humorista

A intérprete de Marlene Mattos no extinto Pânico na TV, a imitadora Mônia Vital, morreu no último domingo, 25, aos 59 anos. A informação do falecimento da artista foi confirmada Vera Lúcia Barbosa, a prima dela.

"Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Mattos do Pânico. Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo, onde ela residia", escreveu a parente na rede social.

Além de trabalhar como imitadora de Marlene Mattos, Mônica Vital trabalhava no Rádio como radialista. Com o fim do programa, ela não apareceu mais na televisão.

Leia também: Ex-apresentadora da Globo relembra morte do marido 45 dias após diagnóstico