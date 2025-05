Morre Mônica Vital, a intérprete de Marleninha Matos do programa Pânico

Imitadora de Marlene Mattos, Mônica Vital faleceu nos últimos dias e notícia foi dada pela prima dela na rede social; saiba mais

A intérprete de Marlene Mattos no extinto Pânico na TV, a imitadora Mônia Vital, morreu no último domingo, 25, aos 59 anos. A informação do falecimento da artista foi confirmada Vera Lúcia Barbosa, a prima dela.

"Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Mattos do Pânico. Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo, onde ela residia", escreveu a parente na rede social.

Além de trabalhar como imitadora de Marlene Mattos, Mônica Vital trabalhava no Rádio como radialista. Com o fim do programa, ela não apareceu mais na televisão.

O colega da época, Rodrigo Scarpa, que fazia o Vesgo, lamentou a morte dela. "Mônica Vital, a Marlene Mattos do Pânico, faleceu no domingo, em Vinhedo (SP). A informação foi confirmada por Vera Lucia Barbosa, prima da atriz e pelo site teleguiado. A Marlene Mattos do Pânico estreou na TV em 2004, na reportagem “Vesgo invade a Band”. A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do “Domingo Espetacular”, da Record", relembrou ele.

