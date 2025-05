Ex-apresentadora da Globo relembra morte do marido 45 dias após diagnóstico

Ex-apresentadora da Globo, Leila Cordeiro faz homenagem para o marido que morreu apenas 45 dias após descobrir câncer

A ex-apresentadora Leila Cordeiro, que já comandou o Jornal da Globo, relembrou a morte do marido, o apresentador Eliakim Araújo. Os dois trabalharam juntos na TV e viveram uma história de amor de 32 anos juntos, mas ele morreu poucos dias após descobrir um câncer.

Araújo foi diagnosticado com um câncer no pâncreas em 2016 e ficou internado para iniciar o tratamento com quimioterapia. Porém, ele não resistiu e morreu em um hospital dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Leila Cordeiro falou com carinho do marido falecido. "Há 9 anos, exatamente nessa data, descobrimos o câncer de pâncreas que levaria Eliakim embora das nossas vidas em 45 dias. A gente não sabia que seria tão rápido e acreditávamos na cura mesmo sabendo da gravidade da doença. Ele se foi mas deixou a certeza do dever cumprido com dignidade, respeito, carinho, amizade, empatia, cumplicidade", disse ela.

E completou: "Realmente um homem admirável. Um profissional como poucos, um companheiro além da vida. Feliz por ter orgulho e gratidão ao compartilhar lembranças tão queridas de quem viveu 32 anos comigo em total harmonia , parceria e amor verdadeiro. Tem certos momentos nas nossas vidas que temos de acionar um passado glorioso para enfrentar um presente difícil cheio de decepções. Por isso, me sinto privilegiada de ter vivido um amor verdadeiro e protetor para o resto da minha vida por aqui. Até algum dia meu amor e continue ao meu lado sempre. Preciso muito de você!!!".

Uma publicação compartilhada por Leila Cordeiro (@leilacordeiroreporter)

Leila Cordeiro está solteira

Em outro post nas redes sociais, Leila Cordeiro comentou que está solteira após o segundo casamento não ter dado certo.

"Recebi muitos directs com perguntas sobre o casamento que tive depois da partida do Eliakim. Sim tive, mas já estou devidamente divorciada. A pessoa não era o que eu esperava e me deu uma grande decepção sobre a qual não vou comentar por questões de privacidade. Eu apenas estou esclarecendo que não existe mais ninguém na minha vida apesar de eu ter casado de novo… dessa vez com a pessoa certa, comigo!!! É verdade. Casadíssima com a minha identidade, minhas escolhas, meus defeitos e qualidades. Sem julgamentos, provocações, injustiças, implicâncias traições, falsas verdades. Estou muito feliz com esse casamento comigo pois posso me priorizar para ser feliz não procurando alguém para faze-lo mas buscando a mim mesma nessa vida já tão difícil de enfrentar", afirmou.