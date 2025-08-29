Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário

Solange Duprat em 'Vale Tudo', Alice Wegmann assumiu namoro com sobrinho-neto de Oscar Niemeyer; conheça o namorado da atriz
Alice Wegmann está namorando! A atriz, que está no ar no remake de 'Vale Tudo' como Solange Duprat, fez sua primeira aparição pública ao lado do novo companheiro, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro.
O casal marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, e foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a artista apostou em um look de cor verde musgo, enquanto o namorado escolheu uma camisa e calça branca.
Mas afinal, quem é Luiz Guilherme Niemeyer? Empresário, o namorado de Alice Wegmann tem 30 anos e é sobrinho-neto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). O rapaz é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track Entretenimento, empresa responsável por organizar eventos musicais.
Assim como Alice, Luiz Guilherme é discreto em relação a vida pessoal e costuma compartilhar raros cliques de seu dia a dia, priorizando publicações de trabalhos. Em seu perfil oficial, que conta atualmente com mais de 15 mil seguidores, o empresário possui fotos ao lado de famosos como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil e Milton Nascimento.
Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Alice Wegmann chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. A atriz, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.
Na noite de quinta-feira, 29, antes de entrar na Marquês de Sapucaí com o amado, a intérprete de Solange Duprat destacou que estava bastante animada para curtir o evento: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz em conversa com o site 'Quem'.
Em junho deste ano, Alice Wegmann foi flagrada acompanhada de Luiz Guilherme Niemeyer curtindo uma noite no Rio de Janeiro. Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, a ruivinha surgiu com o moço, até então desconhecido pelo público.
Em um restaurante, a famosa apareceu com o parceiro curtindo com amigos. Além de aparecer se divertindo e sorrindo, a intérprete de Solange foi fotografada trocando vários beijos com o amado.
Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.
Leia também: Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'
|Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
|Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
|Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
|Namorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora
|Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí
|Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025
|Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
|Astróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'
|Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos