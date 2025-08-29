CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
Atualidades / Vida pessoal

Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário

Solange Duprat em 'Vale Tudo', Alice Wegmann assumiu namoro com sobrinho-neto de Oscar Niemeyer; conheça o namorado da atriz

por Rafaela Oliveira
Publicado em 29/08/2025, às 10h16

Alice Wegmann
Alice Wegmann - Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann está namorando! A atriz, que está no ar no remake de 'Vale Tudo' como Solange Duprat, fez sua primeira aparição pública ao lado do novo companheiro, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. 

O casal marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, e foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a artista apostou em um look de cor verde musgo, enquanto o namorado escolheu uma camisa e calça branca.

Mas afinal, quem é Luiz Guilherme Niemeyer? Empresário, o namorado de Alice Wegmann tem 30 anos e é sobrinho-neto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). O rapaz é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track Entretenimento, empresa responsável por organizar eventos musicais.

Assim como Alice, Luiz Guilherme é discreto em relação a vida pessoal e costuma compartilhar raros cliques de seu dia a dia, priorizando publicações de trabalhos. Em seu perfil oficial, que conta atualmente com mais de 15 mil seguidores, o empresário possui fotos ao lado de famosos como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil e Milton Nascimento.

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Alice Wegmann chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. A atriz, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.

Na noite de quinta-feira, 29, antes de entrar na Marquês de Sapucaí com o amado, a intérprete de Solange Duprat destacou que estava bastante animada para curtir o evento: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz em conversa com o site 'Quem'.

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Foto: Reprodução / Instagram; @alevirgilio
Alice Wegmann foi vista aos beijos com empresário em junho

Em junho deste ano, Alice Wegmann foi flagrada acompanhada de Luiz Guilherme Niemeyer curtindo uma noite no Rio de Janeiro. Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, a ruivinha surgiu com o moço, até então desconhecido pelo público.

Em um restaurante, a famosa apareceu com o parceiro curtindo com amigos. Além de aparecer se divertindo e sorrindo, a intérprete de Solange foi fotografada trocando vários beijos com o amado.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Leia também: Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Foto: Thiago Martins / Agnews
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

