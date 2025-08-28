CARAS Brasil
  2. Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'
Atualidades / Amizade

Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'

Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, homenageou nas redes o parceiro de cena, o ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 08h35

Alice Wegmann e Humberto Carrão
Alice Wegmann e Humberto Carrão - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Alice Wegmann, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudousou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar uma declaração para seu parceiro e amigo de cena,  o ator Humberto Carrão, que interpreta o personagem Afonso.

Em seu perfil, o ator compartilhou uma cena de Solange Duprat e Afonso Roitman raspando os cabelos. Na trama, o personagem é diagnosticado com leucemia mieloide e, diante dos efeitos da quimioterapia, opta por raspar a cabeça antes de ver os fios caírem.

"Em cena com Alice. Tá acabando", escreveu o artista na legenda da publicação. Alice, por sua vez, compartilhou a publicação nos stories de seu perfil e declarou: "Meu parceiraço!!! Girino no azeite! Reta final com cenas lindas no final dessa semana... bom demais trabalhar com quem a gente ama, né. Viva você, Humberto Carrão".

Alice Wegmann se declara para Humberto Carrão - Foto: Reprodução-Instagram
Alice Wegmann se declara para Humberto Carrão - Foto: Reprodução-Instagram

Saiba como Afonso descobre a leucemia em Vale Tudo

Em Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se aproxima novamente de Solange (Alice Wegmann) e recebe notícias que mudam completamente sua vida. No capítulo previsto para ir ao ar no sábado, 30, após apresentar sintomas preocupantes, como febre, hematomas e sangramento nasal, o executivo realiza exames médicos e descobre que está com leucemia.

Abalado com o diagnóstico, Afonso desabafa com Solange, que tenta entender como ele, sempre saudável, pôde ser atingido pela doença. Ele explica que a leucemia afeta os glóbulos brancos e que não há como saber sua causa. O tratamento será longo, com quimioterapia, mas ele hesita, já que não quer passar seus últimos meses no hospital.

Nesse momento, Solange revela que os filhos que espera são dele, dando ao executivo um novo motivo para lutar pela vida. Logo em seguida, Afonso decide raspar o cabelo e Solange o ajuda. Durante o momento, eles conversam sobre os nomes dos bebês e reafirmam o desejo de formar uma família, mesmo diante das dificuldades.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Humberto Carrãoalice wegmann
Humberto Carrão Humberto Carrão   Alice Wegmann Alice Wegmann  

