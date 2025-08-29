Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí

No ar em 'Vale Tudo', a atriz Alice Wegmann fez primeira aparição pública com o novo namorado em evento na Sapucaí; veja fotos
A atriz Alice Wegmann fez sua primeira aparição pública ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Os dois marcaram presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.
Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, apostou em um look de cor verde musgo. Já o companheiro da artista escolheu uma camisa e calça branca.
Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário e destacou que estava bastante animada para curtir a noite na Sapucaí: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz.
Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. Alice Wegmann, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.
Discreta em relação a vida pessoal, a atriz não costuma expor acontecimentos fora das telinhas. De acordo com informações do site 'Quem', Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro.
Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado:
Namorado da atriz Alice Wegmann, Luiz Guilherme Niemeyer é empresário e sobrinho-neto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). O rapaz é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track, empresa responsável por organizar eventos musicais.
Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.
Recentemente, Alice Wegmann usou as redes sociais para mostrar os bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Através dos Stories, a atriz mostrou que estava experimentando pela primeira vez a barriga de grávida de Solange Duprat, sua personagem no folhetim, que está à espera de gêmeos após ter uma recaída com seu ex-namorado, Afonso, interpretado por Humberto Carrão.
"A primeira vez usando barriguinha da chérie", escreveu a artista na legenda. "Socorro. Vem chérizinho, vem chérizinho. Ahhhh", disse ela, dando pulos de alegria no camarim dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.
Leia também: Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'
|Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
|Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
|Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
|Namorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora
|Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí
|Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025
|Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
|Astróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'
|Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos