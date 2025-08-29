Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí

No ar em 'Vale Tudo', a atriz Alice Wegmann fez primeira aparição pública com o novo namorado em evento na Sapucaí; veja fotos

A atriz Alice Wegmann fez sua primeira aparição pública ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Os dois marcaram presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.

Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, apostou em um look de cor verde musgo. Já o companheiro da artista escolheu uma camisa e calça branca.

Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário e destacou que estava bastante animada para curtir a noite na Sapucaí: " Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado ", declarou a atriz.

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. Alice Wegmann, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.

Discreta em relação a vida pessoal, a atriz não costuma expor acontecimentos fora das telinhas. De acordo com informações do site 'Quem', Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado:

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

Quem é o namorado de Alice Wegmann?

Namorado da atriz Alice Wegmann, Luiz Guilherme Niemeyer é empresário e sobrinho-neto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). O rapaz é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na produtora Bonus Track, empresa responsável por organizar eventos musicais.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

Alice Wegmann mostra barriga de grávida de sua personagem

Recentemente, Alice Wegmann usou as redes sociais para mostrar os bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Através dos Stories, a atriz mostrou que estava experimentando pela primeira vez a barriga de grávida de Solange Duprat, sua personagem no folhetim, que está à espera de gêmeos após ter uma recaída com seu ex-namorado, Afonso, interpretado por Humberto Carrão.

"A primeira vez usando barriguinha da chérie", escreveu a artista na legenda. "Socorro. Vem chérizinho, vem chérizinho. Ahhhh", disse ela, dando pulos de alegria no camarim dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

