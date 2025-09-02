Quem é a esposa de Alessandro Jodar? Casal anunciou gravidez do primeiro filho

Juntos há 20 anos, Alessandro Jodar e Isabella Lubrano estão à espera do primeiro filho do casal; conheça a esposa do apresentador
O apresentador Alessandro Jodar surpreendeu os telespectadores na manhã de segunda-feira, 1º, ao anunciar ao vivo que ele e a esposa, Isabella Lubrano, serão papais! A notícia foi revelada no programa 'Mais Você', da TV Globo, junto com a apresentadora Ana Maria Braga.
Assim que a notícia repercutiu, diversos internautas ficaram curiosos sobre a identidade da companheira do jornalista e apresentador. Que tal saber um pouco sobre Isabella Lubrano?
Esposa de Alessandro Jodar, Isabella Lubrano tem 36 anos, é formada em jornalismo, assim como o marido, e também é bacharel em Direito. Na internet, a moça é conhecida devido ao seu projeto 'Ler Antes de Morrer', dedicado a resenhas literárias, criado em 2014.
Atualmente, o canal de Isabella Lubrano no YouTube conta com mais de 700 mil inscritos. De acordo com a comunicadora, a saga Harry Potter foi a responsável por transformá-la em uma leitora assídua. Entre seus livros preferidos, a booktuber cita 'Cem Anos de Solidão', de Gabriel García Márquez, e os clássicos da romancista Jane Austen.
Alessandro Jodar e Isabella Lubrano, que estão juntos há 20 anos, oficializaram a união em fevereiro de 2025, com uma festa em Mairiporã, no interior de São Paulo. O casal aproveitou os dias de folga do Carnaval para curtir a lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro.
O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, e a esposa, a influencer e booktuber Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. E nesta terça-feira, 2, o jornalista anunciou o nome e o sexo do bebê que estão esperando.
Durante o Bom Dia SP, ao vivo, Alessandro revelou que será pai de uma menina, que se chamará Alice. Tiago Scheuer, que está à frente da atração durante as férias de Sabina Simonato, celebrou a novidade com o colega.
Alessandro e Isabella se casaram em fevereiro deste ano, em uma fazenda em Mairiporã, interior de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de diversos jornalistas da Globo, incluindo Marcelo Pereira, Karine Alves e Tiago Scheuer.
Nas redes sociais, os dois mostraram fotos do grande dia e celebraram o amor que vivem juntos. "Um dia tão mágico quanto os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor", disse ele.
E ela escreveu: "Choveu durante a semana, mas no dia do nosso casamento o sol brilhou com força para nos abençoar. Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas! Eu e Alessandro Jodar ficamos extremamente felizes!".
Leia também: Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo
