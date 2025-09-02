Apresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai

O apresentador Alessandro Jodar e a esposa, a influencer Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. Saiba o sexo e o nome do bebê

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, e a esposa, a influencer e booktuber Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. E nesta terça-feira, 2, o jornalista anunciou o nome e o sexo do bebê que estão esperando.

Durante o Bom Dia SP, ao vivo, Alessandro revelou que será pai de uma menina, que se chamará Alice. Tiago Scheuer, que está à frente da atração durante as férias de Sabina Simonato, celebrou a novidade com o colega.

Segundo a revista Crescer, o nome Alice significa “de qualidade nobre” ou “de linhagem nobre” e é conhecido em diversas culturas ao redor do mundo.

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada por Ana Maria Braga no programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 1. Durante o matinal, a apresentadora chamou o colega à mesa já anunciando uma novidade: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar", avisou ela. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", respondeu Jodar.

"Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", devolveu Ana Maria.

Após o anúncio, ele compartilhou em suas redes sociais: "Ainda sem acreditar que os primeiros presentes da gravidez vieram da rainha Ana Maria Braga e sua equipe maravilhosa. Obrigado também por tantas mensagens de carinho e amor. Eu e a Isa ficamos emocionados. Que dia mágico e inesquecível!"

Como foi o casamento de Alessandro Jodar?

Alessandro e Isabella se casaram em fevereiro deste ano, em uma fazenda em Mairiporã, interior de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de diversos jornalistas da Globo, incluindo Marcelo Pereira, Karine Alves e Tiago Scheuer.

Nas redes sociais, os dois mostraram fotos do grande dia e celebraram o amor que vivem juntos. "Um dia tão mágico quanto os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor", disse ele.

E ela escreveu: "Choveu durante a semana, mas no dia do nosso casamento o sol brilhou com força para nos abençoar. Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas! Eu e @ale_jodar ficamos extremamente felizes!".

Os pombinhos se conheceram na juventude e permanecem juntos até hoje. Ela é criadora do perfil sobre leitura Ler Antes de Morrer, com mais de 150 mil seguidores no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube.

Leia também: Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo