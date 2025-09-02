CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Apresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai
Bebê / Paternidade

Apresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai

O apresentador Alessandro Jodar e a esposa, a influencer Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. Saiba o sexo e o nome do bebê

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 02/09/2025, às 09h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alessandro Jodar e a esposa
Alessandro Jodar e a esposa - Foto: Reprodução/Instagram e Globo

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, e a esposa, a influencer e booktuber Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. E nesta terça-feira, 2, o jornalista anunciou o nome e o sexo do bebê que estão esperando.

Durante o Bom Dia SP, ao vivo, Alessandro revelou que será pai de uma menina, que se chamará Alice.Tiago Scheuer, que está à frente da atração durante as férias de Sabina Simonato, celebrou a novidade com o colega.

Segundo a revista Crescer, o nome Alice significa “de qualidade nobre” ou “de linhagem nobre” e é conhecido em diversas culturas ao redor do mundo.

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada por Ana Maria Braga no programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 1. Durante o matinal, a apresentadora chamou o colega à mesa já anunciando uma novidade: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar", avisou ela. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", respondeu Jodar. 

"Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", devolveu Ana Maria.

Após o anúncio, ele compartilhou em suas redes sociais: "Ainda sem acreditar que os primeiros presentes da gravidez vieram da rainha Ana Maria Braga e sua equipe maravilhosa. Obrigado também por tantas mensagens de carinho e amor. Eu e a Isa ficamos emocionados. Que dia mágico e inesquecível!"

Como foi o casamento de Alessandro Jodar?

Alessandro e Isabella se casaram em fevereiro deste ano, em uma fazenda em Mairiporã, interior de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de diversos jornalistas da Globo, incluindo Marcelo Pereira, Karine Alves e Tiago Scheuer.

Nas redes sociais, os dois mostraram fotos do grande dia e celebraram o amor que vivem juntos. "Um dia tão mágico quanto os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor", disse ele. 

E ela escreveu: "Choveu durante a semana, mas no dia do nosso casamento o sol brilhou com força para nos abençoar. Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas! Eu e @ale_jodar ficamos extremamente felizes!"

Os pombinhos se conheceram na juventude e permanecem juntos até hoje. Ela é criadora do perfil sobre leitura Ler Antes de Morrer, com mais de 150 mil seguidores no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube.

Leia também: Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

alessandro jodar

Leia também

Que fofura!

Mariana Rios e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho

Chá revelação!

Giorgian de Arrascaeta e Camila Bastiani - Foto: Reprodução/Instagram

Menino ou menina? Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa anunciam gênero do bebê

Família

Chay Suede - Foto: Reprodução/Instagram

Chay Suede exibe foto inédita com a filha caçula: 'Te amo'

maternidade

Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram

Parecidas? Ludmilla posta foto com a filha e semelhança chama a atenção: 'Chocada'

Fofura!

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a filha brincando - Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a filha brincando sorridente

Fofura

Dilsinho no programa Altas Horas - Foto: Reprodução / Globo

Dilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu

Últimas notícias

Gusttavo Lima e LeonardoGusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
MC Daniel e Lorena MariaMC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Rafaella Justus e César TralliRafaella Justus reage à nova conquista do padrasto, César Tralli
NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Alessandro Jodar e a esposaApresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai
Ronaldinho GaúchoRonaldinho Gaúcho vive nova fase com a neta: 'Vai gostar de música que nem o avô'
Mariana Rios e Ticiane PinheiroMariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho
Ator da Globo morreu aos 74 anos com doença cruelVeterano global de Terra Nostra morreu aos 74 anos de doença grave silenciosa
William Bonner e Sandra AnnenbergSandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade