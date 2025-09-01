Apresentador da Globo, Alessandro Jodar anuncia que vai ser pai após previsão de Ana Maria Braga

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, vai ser papai!

O apresentador Alessandro Jodar, que comanda os blocos esportivos dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, vai ser papai! Ele e a esposa, a influencer e booktuber Isabella Lubrano, estão à espera do primeiro filho. A novidade foi anunciada pela apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 1.

A apresentadora chamou o colega à mesa já anunciando uma novidade: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar", avisou ela. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", respondeu Jodar.

"Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", devolveu Ana Maria.

Previsão de Ana Maria Braga

Em seguida, o programa mostrou o dia em que Jodar tocou violão no programa, em junho. "Apresentação especial do nosso amigo, jornalista, marido, pai, Jodar", falou Ana Maria. "Pai Jodar?", questionou o repórter. "Eu senti naquela hora uma boa razão para dizer pai Jodar", confessou a veterana. "Mas como se só eu e a Isa que sabíamos naquele dia?", falou o jornalista.

O papagaio recordou outro episódio, quando Ana Maria Braga comentou que o repórter estava se preparando para ser pai. Na ocasião, ele respondeu apenas: "haverá sinais". Jodar revelou que já sabia da gravidez da mulher naquele dia, mas precisou esperar as 12 semanas para poder contar. Em seguida, a apresentadora perguntou como ele estava se sentindo com a notícia.

"É muito especial, é uma delícia. É muito gostoso ver a reação das pessoas. Eu estou percebendo algo que, antes de estar nesse momento, as pessoas ficam muito felizes com a vida. Você falar que vai ser pai, não tem uma pessoa que não abra um sorriso", pontuou. "É o milagre da vida", comemorou Ana Maria.

Segundo o jornalista, o bebê deve nascer em 15 de fevereiro, mesma data em que o casal oficializou a união.

Como foi o casamento de Alessandro Jodar?

Alessandro e Isabella se casaram em fevereiro deste ano, em uma fazenda na cidade de Mairiporã, no interior de São Paulo. O casamento dos pombinhos reuniu vários jornalistas da Globo, como Marcelo Pereira, Karine Alves e Tiago Scheuer.

Nas redes sociais, os dois mostraram fotos do grande dia e celebraram o amor que vivem juntos. "Um dia tão mágico quanto os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor", disse ele.

E ela escreveu: "Choveu durante a semana, mas no dia do nosso casamento o sol brilhou com força para nos abençoar. Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas! Eu e @ale_jodar ficamos extremamente felizes!".

Alessandro e Isabella se conheceram na juventude e permanecem juntos até hoje. Ela é criadora do perfil sobre leitura Ler Antes de Morrer, com mais de 150 mil seguidores no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube.

Leia também: Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo