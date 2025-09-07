Prefeita dispara após João Gomes cancelar show por parto do filho: 'Não teve responsabilidade'

A prefeita Viviane Pena se manifestou após o cantor João Gomes cancelar o show devido ao trabalho de parto da esposa, a influenciadora Ary Mirelle

A prefeita de Novo Cruzeiro (MG), Viviane Pena, anunciou neste sábado, 6, durante o 30º Festival da Cachaça, o cancelamento do show do cantor João Gomes . Ela explicou que a decisão se deu porque a esposa do cantor, a influenciadora Ary Mirelle, entrou em trabalho de parto do segundo filho do casal. E ela aproveitou para criticar a produção do artista pela falta de comunicação e organização.

“Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show está pago, graças a Deus! E a festa está linda. E a gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa, sim, ela está em trabalho de parto. Mas toda mulher, toda gestante, tem uma DPP, que é a data provável do parto”, iniciou a prefeita.

“E ele sabia, com certeza. Os médicos dele sabiam mais ou menos a data em que ela poderia entrar em trabalho de parto. E, se ele aceitou o pagamento e o contrato para um show, sabendo que queria estar presente com ela, que é um direito dela, eu desejo muita saúde para ela, para o filho e para toda a família. Mas ele tinha que ter a responsabilidade de pelo menos avisar com antecedência, para que a gente trouxesse outra atração. Mas eu não quero resumir uma festa que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação, onde o meu povo pensou nos mínimos detalhes, ao cantor” , apontou Viviane em seguida.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

A família de João Gomes

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife. Eles são pais de Jorge, de 1 ano, e estão na maternidade para o nascimento de Joaquim.

Recentemente, os papais fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

Leia também: João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'